В Украине изменили правила для переселенцев: что будет со справками ВПЛ и денежными выплатами

С 22 октября в Украине действуют новые правила учета переселенцев. В Минсоцполитики разъяснили, нужно ли заменять справки ВПЛ и изменится ли порядок выплат.

В Украине 22 октября 2026 года вступил в силу новый закон № 4924-IX «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». Документ предусматривает обновление системы учета переселенцев и механизмов государственной поддержки. При этом гражданам, уже имеющим статус ВПЛ, не нужно повторно регистрироваться или срочно оформлять новые документы.

Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. В ведомстве подчеркнули, что переход к новой системе будет происходить постепенно, а ранее выданные справки остаются в силе.

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Нужно ли переселенцам заменять справки ВПЛ

Новый закон не отменяет документы, полученные гражданами ранее. Все справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц, выданные до 22 октября 2026 года, сохраняют юридическую силу.

Заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко пояснила, что людям не нужно обращаться в государственные учреждения для переоформления документов или повторного подтверждения статуса.

Для тех, кто впервые будет оформлять статус ВПЛ после 22 октября, процедура также останется прежней. Подать заявление можно через приложение «Дия», центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты населения.

Таким образом, вступление в силу нового закона само по себе не требует от переселенцев каких-либо дополнительных действий.

Что изменится в системе учета и выплатах

Главным нововведением станет переход к Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах. Она должна обеспечить централизованный учет переселенцев и упростить подтверждение их статуса.

После полноценного запуска обновленной системы граждане смогут получать специальную выписку из базы данных. Документ будет выдаваться в бумажном или электронном виде, причем оба варианта будут иметь одинаковую юридическую силу.

При этом старые справки останутся действительными. Заменить их на выписку можно будет по желанию, но обязательного требования о переоформлении нет.

Что касается денежной помощи, то в Минсоцполитики заверили: действующие процедуры оформления и получения выплат для переселенцев остаются в силе. Сам факт вступления в силу нового закона не является основанием для автоматического прекращения помощи.

В то же время право на выплаты, как и раньше, будет зависеть от выполнения установленных государством условий.

Для внедрения новых правил Министерство социальной политики подготовило проект соответствующего постановления Кабинета министров. Внедрение обновленных механизмов будет происходить поэтапно, поэтому переселенцам рекомендуется следить за официальными сообщениями государственных органов.