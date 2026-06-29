Каждые +3 °C увеличивают нагрузку на Киев на 100 МВт: энергосистема будет работать в напряжённом режиме

Украина вместе с Европой вступила в период аномальной жары, что может существенно увеличить нагрузку на энергосистему. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в своём посте в Facebook.

По его словам, в Киеве каждые дополнительные +3 °C температуры увеличивают нагрузку на систему примерно на 100 МВт. Речь идет не только о бытовых кондиционерах. Значительную нагрузку создают также системы кондиционирования в офисах, магазинах, торговых центрах и на предприятиях.

Отдельная проблема — состояние энергетического оборудования. Часть инфраструктуры уже более четырёх лет работает в условиях войны и пережила многочисленные атаки. После зимних обстрелов энергетикам удалось стабилизировать систему и вернуть в строй значительную часть повреждённого оборудования. В то же время сейчас продолжается активный сезон ремонтов и восстановления, поэтому часть инфраструктуры находится в ремонте, а часть работает на пределе возможностей.

Коваленко предупредил, что в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме. Он выразил надежду, что этот период удастся пережить без существенных ограничений, однако посоветовал украинцам быть готовыми к различным сценариям.

В частности, следует иметь при себе заряженные гаджеты, портативный аккумулятор и следить за официальными сообщениями энергетиков.