Кожні +3°C додають Києву 100 МВт навантаження: енергосистема працюватиме у напруженому режимі

Україна разом із Європою увійшла в період аномальної спеки, що може суттєво збільшити навантаження на енергосистему. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у своєму дописі у Facebook.

За його словами, у Києві кожні додаткові +3°C температури додають близько 100 МВт навантаження на систему. Йдеться не лише про домашні кондиціонери. Значне споживання створюють також системи кондиціонування в офісах, магазинах, торгових центрах та на підприємствах.

Окрема проблема — стан енергетичного обладнання. Частина інфраструктури вже понад чотири роки працює в умовах війни та пережила численні атаки. Після зимових обстрілів енергетикам вдалося стабілізувати систему й повернути в роботу значну частину пошкодженого обладнання. Водночас зараз триває активний сезон ремонтів і відновлення, тому частина інфраструктури перебуває в ремонті, а частина працює на межі можливостей.

Коваленко попередив, що найближчими днями енергосистема працюватиме в дуже напруженому режимі. Він висловив сподівання, що цей період вдасться пройти без суттєвих обмежень, однак порадив українцям бути готовими до різних сценаріїв.

Зокрема, варто мати заряджені гаджети, павербанк і стежити за офіційними повідомленнями енергетиків.