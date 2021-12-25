Названо знаки зодіаку, які можуть дожити до 100 років

Щоб прожити довге життя, не достатньо просто уникати шкідливих звичок. Для цього потрібно мати особливу життєву філософію, вести здоровий спосіб життя, зберігати гармонію між своїм тілом і духом.





Астрологи розповіли, хто з представників зодіакального кола володіє священним секретом довголіття. Вони живуть за своїм власним планом, вміло уникаючи життєвих проблем та зайвих хвилювань.

Козеріг

Уродженці цього знаку дуже спокійні та виважені. Вони завжди ставлять на перше місце власне здоров’я, як фізичне, так і ментальне. Майже усі Козероги є справжніми фанатами здорового харчування, люблять спорт та проводять багато часу на свіжому повітрі. Та справжнім ключем до довголіття представників цього знаку є їхнє вміння не перейматися через дрібниці.

Овен

Активні Овни просто не здатні всидіти на місці. Вони обожнюють подорожувати, займатися активними видами спорту та пізнавати нове. Така життєва позиція дозволяє представникам знаку завжди почувати себе молодими. Навіть досягнувши похилого віку, вони постійно усміхаються та розповсюджують на усіх навколо свою неймовірну енергетику.

Діва

Народжені під цим сузір’ям мають особливу любов до лікарів. Вони ніколи не відкладають на потім візит до лікарні, якщо відчувають біль чи дискомфорт. Завдяки такому свідомому ставленню до власного здоров’я, Діви вкрай рідко хворіють на хронічні захворювання та залишаються бадьорими до самої старості.

Близнюки

Природжені оптимісти, представники цього знаку дивляться на життя ніби через «рожеві окуляри». Близнюки здатні у всьому знаходити позитив і ніколи не переймаються через життєві труднощі. Вони впевнені, негаразди швидко минуться, а життя знову заграє яскравими барвами.

Терези

Терезів можна охарактеризувати як найбільш стабільний знак. Вони чітко планують геть усе у своєму житті, від харчування до кар’єри. Здоровий спосіб життя, фізичні вправи та розмірений робочий режим допомагають Терезам підтримувати ідеальний життєвий баланс. Тому вони рідко хворіють, й цілком можуть прожити більше 100 років.