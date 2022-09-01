В Україні наступить осіннє похолодання вже 2 вересня

Осінь принесла похолодання у більшість областей України. Синоптики прогнозують, що вже у ніч на 2 вересня на півночі, заході та у більшості центральних областей температура повітря вночі знизиться до +6 +10 градусів тепла. На півдні та сході також стане трохи прохолодніше. Там уночі прогнозують +10 +16 градусів вище нуля.





День п’ятниці обіцяє бути теплим, але не спекотним, яким видався весь серпень. На півдні максимальна температура сягне +22 на стовпчиках термометра. У західній частині України спека також відступить, і можна буде насолодитись вересневим оксамитовим теплом. Тут синоптики прогнозують +15, місцями +18 градусів тепла.

Найбільша концентрація тепла очікується як завжди на півдні та південному сході: Запорізька, Одеська, Миколаївська та Херсонська області. Тут вдень буде від +20 до +25 С. Погода буде посушливою, вітряною.

Очікується, що 2 вересня на Закарпатті пройдуть сильні дощі. У Чернівецькій та Івано-Франківській областях також може дощити.

У Києві вдень температура сягатиме 20 градусів тепла, а вночі відмітка на стовпчиках термометра спускатиметься до +8…+10.

Загальний прогноз на осінь від українських синоптиків

Синоптики попереджають, протягом усієї осені погода обіцяє бути примхливою. Так, у вересні та жовтні по всій країні теплі дні змінятимуться холодними дуже часто. Листопад взагалі буде похмурим та дощовим. Тому теплі речі та парасольки українці дістануть цього року раніше.

До речі у давнину люди стежили за природою та самі складали прогнози погоди. Так, наприклад, якщо 2 вересня багато горобини та калини стиглої на деревах висіло, вважалося що осінь буде дощовою.

Якщо кроти зносили багато сіна у нори восени — це передрікало холодну та морозну зиму.