Будинки в Карпатах за $5000: що можна придбати за ці гроші

В Україні можна за цілком помірну суму придбати будинок у Карпатах. Щоб стати власником нерухомості в горах вистачить і $5000. Щоправда від такого житла не варто багато очікувати. Дешеві будинки в більшості своїй не мають базових комунікацій та потребують капітального ремонту.

На українських порталах з продажу нерухомості можна знайти чимало оголошень для бажаючих придбати собі будиночок у горах. Серед недорогих варіантів є наприклад 4-кімнатний будинок у Межигір’ї, що на Львівщині. Попри велику площу 100 кв. м та наявність ділянки у 25 соток біля будинку, власник просить за нього лише $5000.

У будинку є електроенергія. Натомість газу немає і провести його неможливо. Санвузол також відсутній. Поблизу знаходиться продуктовий кіоск та зупинка транспорту. За словами автора оголошення, будинок чудово підійде для відпочинку. Адже місце дуже мальовниче, до того ж є лижний спуск.

Та крім відсутності газопостачання, у цієї нерухомості є ще один суттєвий недолік. В будинку вже близько 6 років ніхто не живе, тож він дещо занедбаний. Новому власнику доведеться докласти чималих зусиль щоб привести його в житловий стан. Та й обійдеться це недешево.

Схожий будинок продають у сусідньому із Межигір’ям селі Жукотин. Щоправда він трохи дорожчий. За 4 кімнати та веранду загальною площею 100 квадратів доведеться заплатити $6500. Будинок знаходиться фактично у лісі, поруч із річкою. При цьому від нього недалеко до магазину та школи.

Є два погреби, сарай, колодязь. Також будинок обладнаний меблями. Неподалік розташована зупинка, звідки регулярно їздять автобуси до найближчого містечка Турка та самого Львова.

Варто зазначити, такі ціни на нерухомість у горах є досить низькими. Для порівняння, придатний до проживання будинок у селі чи невеличкому містечку коштує щонайменше $10 тис. Однак вкласти гроші у старий будинок в Карпатах набагато вигідніше. Його можна відремонтувати або побудувати навколо нього інший будинок більшого розміру, а потім здавати у оренду відпочивальникам.