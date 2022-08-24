Топ-10 кросоверів з пробігом до $12 тис: які моделі найчастіше пропонують українцям
Більшість вживаних автівок класу SUV, що продаються в Україні, випущені з 2005 до 2008 року.
Український вторинний ринок авто на сьогоднішній день може запропонувати позашляховики на будь-який смак та гаманець. Навіть під-час війни автомобілі класу SUV не втратили свою популярність серед українців і досі становлять близько 20% усіх придбаних б\в легковиків в Україні.
Аналітики популярного порталу для автомобілістів Auto.ria склали рейтинг кросоверів за кількістю пропозицій про їх продаж в Україні. Більшість моделей з добірки належать до цінового сегменту $10-12 тис. Що ж стосується років випуску, то найстаріший позашляховик у топі зійшов із конвейєра у 2005 році, а наймолодший – у 2018 році.
На першому місці в Топ-10 опинився давній улюбленець українських автомобілістів Nissan Qashqai. Найбільше на вторинному ринку оголошень про продаж моделей 2010-2013 років випуску.
Другим за кількістю пропозицій у ціновій категорії до $12 тис. став BMW X5. Найчастіше покупцям трапляються екземпляри, що вийшли на ринок з 2003 до 2008 року.
Закриває трійку лідерів серед кросоверів з пробігом ще один німець Volkswagen Tiguan. Найчастіше українцям пропонують автівки 2008-2013 років випуску.
Решту позицій у Топ-10 вживаних позашляховиків зайняли наступні моделі:
- Dodge Journey випущений з 2012 до 2018 року;
- Nissan Juke – з 2011 до 2015 року;
- Hyundai Santa Fe – з 2006 до 2011 року;
- Honda CR-V – з 2007 до 2009 року;
- Mitsubishi Outlander – з 2007 до 2014 року;
- Jeep Compass – з 2011 до 2016 року;
- Jeep Patriot – з 2013 до 2016 року випуску.
Щодня в Україні продається близько 900 автомобілів класу SUV із прjбігом. Найчастіше це бюджетні моделі 2005-2006 років випуску, які коштують не більше $10 тис. Під-час дії закону про «нульове розмитнення» дилери, та й пересічні громадяни, встигли завезти з-за кордону чимало таких машин. Тож тепер до послуг українців широкий асортимент кросоверів з Європи та Америки, які можна придбати за цілком доступною ціною.
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