Стало известно, когда украинцам ждать отключения света по вечерам

Украинская энергетическая отрасль сейчас переживает не лучшие времена. Из-за дефицита угля для тепловых электростанций, приходится компенсировать недостаток энергии с помощью АЭС. В настоящее время в стране работает 14 атомных энергоблоков из 15 имеющихся. Но если от постоянной нагрузки они начнут выходить из строя, веерных отключений света не избежать.





Как отметил Антон Зоркин, руководитель энергетического направления аналитического центра BRDO, страна находится в шаге от энергетического кризиса. Непрерывная работа практически всех имеющихся энергоблоков атомных электростанций чревата перегрузкой системы. В случае выхода из строя одного агрегата, недостаток электричества покроет резервный 15-й блок. Но если не смогут работать два энергоблока – появится дефицит примерно в 1000 МВт. В условиях ограниченного количества горючего для тепловых станций, компенсировать такую энергетическую дыру будет просто невозможно.

«Такие обстоятельства непременно приведут к необходимости аварийного отключения потребителей», – отметил эксперт. В то же время Зоркин обьяснил, что отключать от энергоснабжения население без крайней нужды никто не собирается. В первую очередь ограничат в пользовании энергоресурсом крупные промышленные предприятия. Бытовые потребители в списке отключения будут последними, так что их проблема может вообще не коснуться.

Что же касается сроков возможного отключения, то здесь все зависит от выносливости энергоблоков отечественных АЭС. Но даже по самому оптимистическому сценарию, когда АЭС стабильно пройдут отопительный сезон, весной большую часть энергоблоков придется одновременно «списать» на ремонт, так как отработанное топливо нужно будет заменить.

Получается, что рано или поздно мы все равно придем к веерным отключениям света. Если в таких экстренных мерах не возникнет потребности зимой, то весной или летом точно появится дефицит энергии из-за профилактического ремонта большинства энергоблоков АЭС. Так что вскоре украинцам придется вспомнить далекий 2014 год, когда отключение света никого не удивляло, да и ужин при свечах был не романтическим жестом, а обычной рутиной.