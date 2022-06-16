Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Cегодня, 16 июня, убывающая Луна продолжает свое путешествие в созвездии Козерога. Она обещает хороший и полный доброты день, когда во многом можно будет преуспеть. Смело делайте первый шаг. Весь мир готов к тому, чтобы стать вашей сценой.





♈ Овен

Вам не нужен безупречный план, Овны. Все, что вам нужно – довериться своему чутью и сделать первый шаг. Вы все поймете по ходу дела. Просто будьте любопытными, погружайтесь в тему как можно глубже. Посвящайте больше времени на необходимые исследования, поговорите со специалистами в данной области. Это не только расширит ваше мировоззрение, но и даст вам преимущество перед конкурентами.

Космический совет: вам не нужен идеальный план, просто сделайте первый шаг.

♉ Телец

Вот в чем дело, Тельцы: мы не знаем всего и никогда этого не узнаем. Полная картина всегда будет ускользать от нас, поскольку мы смотрим на жизнь через замочную скважину. Но это не значит, что с нами будут происходить только плохие вещи. И не значит, что ваши самые продуманные планы могут внезапно рухнуть. Вы должны верить, что Вселенная на вашей стороне, что за кулисами для вас готовятся большие и приятные сюрпризы.

Космический совет: вам не нужно знать все, чтобы чувствовать себя в безопасности.

♊ Близнецы

Близнецы продолжают постигать искусство любви во всех его проявлениях. Если сегодня вам удастся избавиться от стереотипности мышления, то вы сделаете новый шаг на пути к своему счастливому будущему, когда отношения с партнером будут приносить только радость, а дети заставят гордиться собой. День хорош, для общения со старшим поколением. Мудрые советы родителей помогут решить давнюю проблему.

Космический совет: Вселенная продолжает щедро делиться с вами уроками любви.

♋ Рак

Сейчас не время требовать от внешнего мира комфорта, в котором вы нуждаетесь. Все, что вы ищете, уже существует внутри вас. Сместите фокус, Раки. Просто загляните в себя. Неприятные воспоминания могут появиться неожиданно, вам даже может показаться, будто надежда – просто слово из семи букв. Вместо того, чтобы предаваться унынию, проявите доброту к себе. Ведь Вселенная шепчет вам на ухо, что все получится лучше, чем вы себе представляете.

Космический совет: будьте добрее к себе.

♌ Лев

Если вы сегодня вы почувствуете, что кто-то манипулирует вами, возможно, так и есть. Ваша интуиция нередко защищает вас от потенциально опасных ситуаций. Усильте охрану личных границ, помните, что «нет» – это законченное предложение. Некоторые Львы сегодня также могут ощутить небывалое вдохновение и почувствовать, будто весь мир – их сцена. В таком случае не бойтесь быть в центре внимания, когда представится возможность!

Космический совет: весь мир – это ваша сцена.

♍ Девы

Девы, сегодня звезды сулят вам финансовое благополучие. Возможно продвижение по карьерной лестнице или получение премии. Но не спешите радоваться. Вместо того чтобы потратить все заработанные деньги в первый же день, лучше вложите их в бизнес. Заведите полезные знакомства и узнайте, как правильно распределить средства. Однако не стоит полагаться на интуицию. Сегодня она вас, скорее всего, подведет.

Космический совет: отложите деньги.

♎ Весы

Когда дело доходит до хороших советов и теплых слов, ваша команда всегда может рассчитывать на вас. Неудивительно, что вы самая популярная советчица в округе! Но способны ли вы быть настолько же полезными для себя, как и для других? Есть о чем подумать за чашкой утреннего кофе. Сегодня звезды рекомендуют вам сместить фокус на себя. Займитесь своими проблемами с тем же рвением, с которым помогаете другим.

Космический совет: окружите себя любовью и заботой, которую даете другим людям.

♏ Скорпион

Переход от друзей к возлюбленным редко бывает легким. Вам еще многое предстоит выяснить о человеке, и это делает ваше совместное путешествие еще более заманчивым. Доверяйте тому, куда ведет вас ваше сердце, не позволяя своей голове мешать ему. Вы приземлитесь на ноги, несмотря ни на что. Скорпионы, которые были в отношениях какое-то время, могут переходить в новую фазу.

Космический совет: вы переходите на новый этап.

♐ Стрелец

Любимый человек сегодня удивит вас. Будьте готовы ответить тем же, Стрельцы. Не закрывайтесь от мира и своих близких. Звезды говорят, что день принесет удачу и в карьере, если вы будете готовы поверить в свои силы. Позвоните родителям или ближайшим родственникам, разговор по душам пойдет на пользу как им, так и вам.

Космический совет: верьте в себя, но не бойтесь заручиться поддержкой близких.

♑ Козерог

Могут ли любовь и свобода сосуществовать? Можем ли мы по-настоящему заботиться о другом человеке, не пытаясь каким-либо образом завладеть им? Следите за своей потребностью тонко манипулировать другими людьми или контролировать их поведение. Позволить людям прийти такими, какие они есть, — это подарок, который сохранит пространство для ваших отношений, чтобы они процветали во многих сферах.

Космический совет: не бойтесь давать свободу любимым.

♒ Водолей

Прошедшее полнолуние в Стрельце заставляет вас чувствовать себя очень чувствительными, Водолеи. Вам становится сложно отличить правду от вымысла. Не лучшая идея принимать решения, когда вы полностью погружены в свои чувства. Итак, найдите минутку для паузы. Поймите, откуда берутся ваши страхи. Саморефлексия необходима для вашего эмоционального и психического благополучия.

Космический совет: не принимайте сегодня важных решений.

♊ Рыбы

Вот в чем дело, Рыбы: вы никогда не узнаете о другом человеке всего, сколько бы вы ни пытались преуспеть в этом. У вас никогда не будет полного доступа к мыслям, крутящимся в чьей-то голове. Вместо того, чтобы делать поспешные выводы или играть в телепата, задавайте прямые вопросы. В данный момент от вас требуется радикальная честность.

Космический совет: лучший способ понять другого человека – личный разговор.