Як правильно вибрати кефір для схуднення: ключові моменти

Кефір, кисломолочний продукт, є популярним вибором серед тих, хто прагне схуднути і дотримується здорового харчування. Незважаючи на те, що кефір широко доступний за ціною, не всі кефірні продукти однаково корисні.

Щоб скористатися перевагами кефіру для схуднення, враховуйте наступні важливі фактори при виборі кефіру:

Склад

Справжній кефір повинен містити лише два інгредієнти: молоко і закваску (також відому як кефірний грибок). Якщо закваска не вказана, це не справжній кефір.

Вміст жиру

Обирайте кефір жирністю не менше 3,2% або 2,5%. Хоча це може здатися нелогічним для схуднення, жирні кислоти необхідні для засвоєння вітаміну D, який, у свою чергу, сприяє засвоєнню кальцію. Знежирений кефір може не мати цих переваг.

Термін придатності

Термін зберігання кефіру в холодильнику не повинен перевищувати 7-10 днів. Якщо довше, то він міг пройти термічну обробку або містити консерванти, які можуть звести нанівець його користь для здоров’я.

Поради щодо споживання

Щоб максимізувати користь кефіру для схуднення:

Споживайте його окремо від інших продуктів

Пийте його кімнатної температури (не підігріваючи в мікрохвильовій печі)

Враховуючи ці фактори та дотримуючись цих порад, ви зможете максимально використати потенціал кефіру для підтримки вашого шляху до схуднення.