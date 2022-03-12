Стало известно, что будет с деньгами вкладчиков банков, прекращающих работу в Украине

Украинцам, которые хранили свои сбережения в российских МР Банке и Проминвестбанке, за последние две недели пришлось изрядно поволноваться. Ведь прекращение деятельности обоих финучреждений на территории Украины поставило под вопрос дальнейшую судьбу их средств. Однако в Фонде гарантирования вкладов граждан заверили: свои деньги им удастся вернуть. А вот сроки выплаты компенсации под вопросом.





О ликвидации российских банков на территории Украины стало известно 25 февраля. Именно во второй день военного вторжения РФ Национальный банк Украины отозвал лицензии МР Банка (бывшего Сбербанка) и Проминвестбанка. Сама же процедура ликвидации была запущена только 5 марта.

Согласно закону Украины Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен приступить к выплате средств клиентам указанных банков в течение 20 суток с момента запуска ликвидационного процесса. Гражданам Украины вернут их вклады в пределах гарантированной Фондом суммы, которая составляет 200 тыс грн. Но клиентам намекнули, что, учитывая актуальную ситуацию в стране, процедура возврата денег может несколько затянуться.

Как отметил глава парламентского комитета по финансовым и налоговым вопросам Даниил Гетманцев, доступ к центральным офисам российских банков затруднен из-за военного положения в стране. Поэтому уполномоченные лица делают все возможное, чтобы как можно быстрее получить полный список вкладчиков и начать выплату денег.

Сейчас точно известно только одно: раньше 25 марта вкладчикам российских МР Банка и Проминвестбанка своих денег не видать. Когда Фонд гарантирования сможет восстановить все списки и определить суммы компенсаций, то сразу же опубликует соответствующее заявление на своем официальном сайте. Так что клиентам посоветовали не волноваться и ждать новостей от ведомства.

Напомним, что Фонд гарантирования вкладов физлиц может вернуть клиентам ликвидированных банков только сумму в пределах 200 тыс. грн. Если же сумма вкладов превышает лимит гарантирования, то с остальными деньгами украинцам к сожалению придеться проститься.

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