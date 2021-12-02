Кого чекають чудеса, а кому вирушати в дорогу: гороскоп на четвер, 2 грудня
Сьогодні на нас впливає сприятлива 28-а місячна доба. Цього дня можна і навіть потрібно робити покупки про запас і укладати довгострокові домовленості. Цього четверга з вами можуть статися різні чудеса. А ще сьогодні можна успішно завершити будь-яку справу, навіть найскладнішу та найзануднішу.
Гороскоп на 2 грудня для Овнів
Цей четвер може бути милим і романтичним, якщо ви відкриєте своє серце для справжнього кохання.
Гороскоп на 2 грудня для Тельців
Якщо захочете поговорити з мудрою людиною, значить ви правильно відчули вібрації Всесвіту.
Гороскоп на 2 грудня для Близнюків
Знову настав час, коли потрібно підбити підсумки сезону і перегрупуватися.
Гороскоп на 2 грудня для Раків
Велику частину часу приділіть будинку та домочадцям. Тоді день пройде найефективніше.
Гороскоп на 2 грудня для Левів
Вам навряд чи захочеться щось ретельно вивчати або займатися монотонною діяльністю.
Гороскоп на 2 грудня для Дів
Подумайте сьогодні про довіру — насамперед щодо себе та найближчих.
Гороскоп на 2 грудня для Терезів
Намагайтеся більшу частину дня приділити розумовій роботі та спілкуванню з тямущими співрозмовниками.
Гороскоп на 2 грудня для Скорпіонів
Вам варто вирушити в дорогу – вона буде вдалою, незалежно від тривалості та компанії.
Гороскоп на 2 грудня для Стрільців
Ви можете зібрати гарний урожай із дружнього спілкування та щирих посмішок.
Гороскоп на 2 грудня для Козерогів
Сьогодні астрологи радять вам зробити перепочинок і займатися лише тим, що саме проситься до рук.
Гороскоп на 2 грудня для Водоліїв
На вас чекає діяльний четвер – один із найсприятливіших днів всього місячного місяця.
Гороскоп на 2 грудня для Риб
Приплив сил, який ви відчуєте, треба направити на покращення атмосфери вашого будинку.
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