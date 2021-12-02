Кого чекають чудеса, а кому вирушати в дорогу: гороскоп на четвер, 2 грудня

Сьогодні на нас впливає сприятлива 28-а місячна доба. Цього дня можна і навіть потрібно робити покупки про запас і укладати довгострокові домовленості. Цього четверга з вами можуть статися різні чудеса. А ще сьогодні можна успішно завершити будь-яку справу, навіть найскладнішу та найзануднішу.





Гороскоп на 2 грудня для Овнів

Цей четвер може бути милим і романтичним, якщо ви відкриєте своє серце для справжнього кохання.

Гороскоп на 2 грудня для Тельців

Якщо захочете поговорити з мудрою людиною, значить ви правильно відчули вібрації Всесвіту.

Гороскоп на 2 грудня для Близнюків

Знову настав час, коли потрібно підбити підсумки сезону і перегрупуватися.

Гороскоп на 2 грудня для Раків

Велику частину часу приділіть будинку та домочадцям. Тоді день пройде найефективніше.

Гороскоп на 2 грудня для Левів

Вам навряд чи захочеться щось ретельно вивчати або займатися монотонною діяльністю.

Гороскоп на 2 грудня для Дів

Подумайте сьогодні про довіру — насамперед щодо себе та найближчих.

Гороскоп на 2 грудня для Терезів

Намагайтеся більшу частину дня приділити розумовій роботі та спілкуванню з тямущими співрозмовниками.

Гороскоп на 2 грудня для Скорпіонів

Вам варто вирушити в дорогу – вона буде вдалою, незалежно від тривалості та компанії.

Гороскоп на 2 грудня для Стрільців

Ви можете зібрати гарний урожай із дружнього спілкування та щирих посмішок.

Гороскоп на 2 грудня для Козерогів

Сьогодні астрологи радять вам зробити перепочинок і займатися лише тим, що саме проситься до рук.

Гороскоп на 2 грудня для Водоліїв

На вас чекає діяльний четвер – один із найсприятливіших днів всього місячного місяця.

Гороскоп на 2 грудня для Риб

Приплив сил, який ви відчуєте, треба направити на покращення атмосфери вашого будинку.