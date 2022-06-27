Гороскоп на сегодня, 27 июня, для всех знаков зодиака

Cегодня, 27 июня, убывающая Луна перешла в созвездие Близнецов. Это лучший период для того, чтобы постараться разобраться в себе и поработать над отношениями с другими людьми. Залогом успеха и в том, и в другом станут предусмотрительность, последовательность и терпение.





♈ Овен

Чувствуете ли вы себя увиденными и услышанными, Овны? Чувствуете ли вы признание за все, что делаете? Начало сезона Рака побуждает вас обратить взор внутрь себя и задать себе неприятные вопросы об отношениях и их соответствии вашим ожиданиям. Не спешите делать поспешные выводы или искать однозначные ответы. Распутывайте узелки последовательно.

Космический совет: отношения должны быть источником радости, а не проблем.

♉ Телец

Щедрые люди по умолчанию отдают другим больше, чем берут себе. Это хорошее качество. Однако есть люди, получающие от вас заметно больше, чем им причитается. Внимательно посмотрите на свое окружение, Тельцы. Спросите себя, основаны ли отношения с разными людьми из него на фундаменте баланса и взаимности. Если нет, наладьте равновесие. Если это приведет к разрыву, пусть будет так.

Космический совет: восстановите баланс в ваших отношениях.

♊ Близнецы

Задумывались ли вы, что происходит с желаниями, которые не исполняются? Возможно, вы могли получить то, чего заслуживаете. Но этому помешали ваши подсознательные убеждения. В глубине души вы можете быть убеждены, будто недостойны исполнения своего желания и воплощения мечты. Знайте: это не так. Однако чтобы по-настоящему поверить в это, вам придется приложить сознательные усилия.

Космический совет: разрушьте внутренние блоки.

♋ Рак

Сегодня вы готовы достичь большой цели, Раки. Вы чувствуете себя уверенно и готовы играть по-крупному ради блага тех, кого любите. Звезды рекомендуют вам не зацикливаться на идее немедленных результатов. Большие вещи требуют много времени, поэтому сохраняйте терпение. Принимайте взвешенные решения, будьте последовательны и точно добьетесь успеха во всех своих начинаниях.

Космический совет: последовательность и терпение приведут вас к успеху.

♌ Лев

Если бы мы отступали каждый раз, когда немного ушиблись, мы бы никогда ничего не достигли, Львы. Думайте об этом, когда будете превращать свои раны в источник мудрости. Звезды подсказывают, что вы готовы свернуть горы. Ваша личная жизнь тоже на подъеме. Этим отношениям не угрожает ваша сила, поэтому вы можете быть самой яркой и смелой версией себя.

Космический совет: разрешите себе делать то, что раньше казалось невозможным!

♍ Девы

Настало время пересмотреть отношения со своим телом. Понять, что вам нравится и не нравится, каковы ваши границы и как вы должны информировать о них других людей. Помните, что нет «правильного» или «неправильного», Девы. Отказавшись от навязываемых обществом норм, вы получите возможность исследовать удовольствие в любой форме. Единственный человек, перед которым вы должны объясняться, – это вы сами.

Космический совет: звезды призывают вас пересмотреть отношения со своим телом.

♎ Весы

Ваше состояние напоминает компьютер, от которого требуют открыть слишком много вкладок. Вы пытаетесь сделать все сразу и увлечься множеством вещей одновременно. К сожалению, такой подход не позволяет сосредоточить свои усилия на чем-то одном. А без этого нельзя добиться внушительных успехов. Итак, расставьте приоритеты и упростите свой список дел. Есть вещи, которые можно и нужно закончить уже сегодня.

Космический совет: не распыляйте внимание, сосредоточьтесь на самом главном.

♏ Скорпион

В жизни бывают моменты, когда мы чувствуем, будто застряли в петле. Что наши усилия не дадут результатов, как много попыток бы мы не предприняли. Но сейчас не такой период, Скорпионы. Это время роста и прогресса. Сейчас нужно неуклонно двигаться в правильном направлении. Не зацикливайтесь на идее получения немедленных результатов, лучше постарайтесь наслаждаться процессом.

Космический совет: нередко путешествие важнее цели, к которой вы движетесь.

♐ Стрелец

Звезды просят вас найти утешение в том, что вы на правильном пути, что ваши усилия принесут великолепные плоды, а искомое обязательно отыщется. Это все просто вопрос времени, Стрельцы. Продолжайте делать то, что вам нравится и необходимо прямо сейчас. Сделайте постоянство своей суперспособностью. Вселенная поддерживает вас на этом пути и готовит чудеса.

Космический совет: то, что вы ищете, ищет и вас.

♑ Козерог

Мы все хотим во всем разобраться, Козероги. Разложить все знания и чувства по аккуратным коробочкам и отсортировать их. Однако жизнь столь же беспорядочна, сколь и прекрасна – есть вещи, которых мы никогда не узнаем и не поймем. Итак, примите положение, которое занимаете сегодня. Принимайте каждый опыт таким, какой он есть. Обретение покоя изменит ваши отношения с самой жизнью.

Космический совет: на некоторые вопросы у вас никогда не будет ответов, и это нормально.

♒ Водолей

Представьте, что перед вами стоит чаша весов. Вместо того чтобы опрометчиво принимать то или иное решение, взвесьте на них сначала все плюсы и минусы. Рациональный подход позволит повысить вероятность принятия правильного решения, Водолеи. Если вы проигнорируйте данный совет, то рискуете потерять что-то важное в вашей жизни.

Космический совет: действуйте предусмотрительно.

♊ Рыбы

Рыбы, запомните, для того чтобы добиться желаемого, иногда стоит быть посмелее. Ни к чему постоянно оставаться в стороне и выполнять чужую работу, не требуя поощрений и наград. Вы заслуживаете, чтобы вас заметили, ведь таких ответственных и порядочных людей как вы найти довольно трудно.

Космический совет: перестаньте быть «серой мышкой»