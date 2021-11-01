Нова схема обману клієнтів Нової пошти, досить тільки ПІП: подробиці схеми

Житель Києва потрапив в лапи шахраїв. Чоловік відправляв металошукач за 90 000 грн, його забрали за фальшивими документами. Відправник навряд чи зможе повернути гроші, шанс з’явиться тільки якщо шахрая зловлять правоохоронці.





Нова пошта відмовляється від компенсації, оскільки чоловік добровільно надав свої дані злочинцеві. До того ж офіційно відправник оцінив посилку всього у 8 тисяч гривень.

Як працює шахрайська схема

Потерпілий поділився своєю історією. Шахрай запропонував продавцеві захистити себе від обману. Він запевняв, що хоче купити товар і внесе передоплату. Але тільки після того, як металошукач буде відправлений.

Виходить, що продавець повинен був відправити товар на адресу покупця, але в графі «одержувач» вказати своє ім’я. Шахрай стверджував, що оплатить товар, коли буде впевнений, що той відправлений. Після чого продавець змінить ім’я одержувача.

Але на ділі, шахраї заволоділи номером ТТН і ПІП продавця. Цих даних достатньо для підробки документів і отримання посилки.

Головна особливість цієї схеми – менша в кілька разів оціночна вартість. Таким чином шахраї пропонують заощадити. Але це робиться для того, щоб співробітники Нової пошти не перевіряли документи занадто ретельно. Якщо оціночна вартість перевищує 15 тис. грн. співробітник в обов’язковому порядку вимагає паспорт.

Як пояснює юрист, співробітник відділення дивиться документ, розуміє, що між одержувачем і фото в документі є візуальна схожість. Цього достатньо, щоб віддати посилку.

Потерпілий звернувся в Нову пошту з вимогою компенсації. Але фахівці вважають, що шанси на компенсацію невисокі, але вони зростуть, якщо правоохоронці знайдуть шахрая.