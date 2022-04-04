Украинцам рассказали о том, как действовать при ДТП в военное время

Процедура оформления ДТП во время войны существенно усложнилась. Но это не означает, что можно не фиксировать факт аварии и повреждения вашего транспортного средства. Страховые компании работают и стабильно выплачивают своим клиентам компенсации. Как зафиксировать ДТП в военное время и какие повреждения будут возмещать?





Как самостоятельно оформить ДТП?

Поскольку аварийные комиссары, да и правоохранители, в условиях войны не всегда могут выехать на место ДТП, владелец автомобиля может частично взять их работу на себя. В частности, страховщики советуют сделать как можно больше фото и видео с места происшествия, а также заполнить европротокол.

Европротокол – это специальный бланк, который могут заполнить участники ДТП без вызова полиции. Чаще всего им пользуются в случае аварии с незначительными последствиями. Для страховщиков такой протокол является законным основанием к выплате компенсации. К тому же, недавно в системе европротокола была повышена максимальная сумма компенсации до 130 тыс грн.

Даже если авария произошла за границей, компенсацию все равно заплатят. Правда, оплатить счет автомастерской в евро украинские страховщики не смогут, ведь они связаны валютными ограничениями НБУ. Вместо этого острадавшему перечислят эквивалентную сумму в гривнах.

За какие повреждения будут платить?

Следует отметить, что страховые компании не выплачивают возмещение за повреждения, полученные в результате боевых действий. Если автомобиль пострадал от взрыва или вражеских обстрелов, не тратьте время на обращение в страховую. Война в договорах страховщиков прописана как форс-мажор, освобождающий от выплаты компенсаций. Вместо этого возмещать ущерб украинским автовладельцам будет государство.

Страховщики советуют клиентам покамест фиксировать все повреждения, причиненные их автомобилям во время войны. Эти фото- и видеоматериалы они позже смогут предъявить в соответствующих госучреждениях и получить компенсацию. С недавних пор в государственном приложении «Дія» уже работает услуга, позволяющая засвидетельствовать потерю или повреждение жилья. По всей вероятности, вскоре такая же система будет создана и для владельцев, чьи машины пострадали от мародерства или вражеских пуль.

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