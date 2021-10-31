Названо знаки зодіаку, яким наступний тиждень принесе фінансові негаразди

Гороскоп з 1 по 7 листопада 2021 року розповість, кому із знаків Зодіаку слід приготуватися до випробувань, оскільки на них чекають фінансові труднощі вже на початку місяця. Астрологи дали пораду кожному з них, як уберегтися в цей непростий для них час.





Овен

Астрологи кажуть, що Овни у листопаді 2021 року можуть зіткнутися з конкурентами, ворогами, недоброзичливцями. Рухайтеся вперед з обережністю і постарайтеся не виводити нікого на емоції, щоб уникнути проблем. Утриматися на плаву та примножити доходи допоможе ваша максимальна активність. При цьому не обійтися і без витрат, тому краще заощаджувати, а також складати списки справ, щоби все встигнути і нічого не проґавити.

Близнюки

Близнюкам астрологи обіцяють фінансові затримки та труднощі у робочому процесі. Подолати це допоможе міцне здоров’я та оптимістичний настрій. Багато представників знаку Зодіаку вирішать, що настав час важливих життєвих змін, у тому числі й у сфері фінансів. Зараз вам можна сміливо замислюватися про зміну роду діяльності, власну справу або інші починання.

Скорпіон

Астрологи кажуть, що Скорпіони на початку листопада згадають про те, що на війні всі засоби хороші. Використовуйте лише перевірені підходи, не ризикуйте інакше можуть бути неприємні фінансові втрати. Для вас – настає ідеальний час, щоб переглянути витрати, а також з’ясувати, на що йдуть гроші. Уважніше варто бути при оплаті товарів та послуг карткою чи через інтернет.