В Україні браковані 5 грн оцінили у 24 000 грн: як виглядає унікальна банкнота
За які грошові знаки українці можуть виторгувати десятки чи навіть сотні тисяч гривень?
В Україні за банкноту номіналом 5 грн пропонують аж 24 тис грн. Грошовий знак 1992 року випуску має одну характерну особливість, яка й пояснює таку нереалістичну ціну. Що ж відрізняє цю банкноту від інших?
Як виявилося 5 гривень 1992 року, що днями з’явилася на сайті популярного онлайн-аукціону Violity, має помітний брак. Її лицьова сторона виглядає так само, як в інших грошових знаків цього номіналу. Однак на звороті банкноти надрукований лише її серійний номер та орнамент.
Власник унікального грошового знаку розповів про нього небагато. У описі до лоту написано лише про те, що:
- банкнота не має прихованих дефектів;
- підлягала реставрації (власник її розгладив).
Зазначимо, що зараз в Україні нескладно заробити на продажі монет та банкнот. Адже попитом користуються не лише раритетні екземпляри, а й браковані грошові знаки, а також банкноти та монети, випущені малим тиражем.
Експерти в галузі нумізматики розповіли, які гроші можна продати набагато дорожче їх номіналу:
- монети з двома аверсами чи реверсами;
- з неправильним кутом повороту аверса до реверса;
- викарбувані на заготовках до монет іншого номіналу;
- пробні монети;
- монети, в яких одна зі сторін є дзеркальним відображенням іншої;
- банкноти, випущені обмеженими партіями;
- банкноти із друкарським браком (відсутністю деяких обов’язкових елементів).
Такі «особливі» гроші можуть випадково потрапити в руки будь-кому. Якщо власник зуміє відрізнити рідкісну монету чи банкноту від інших, може заробити на ній десятки, а в деяких випадках і сотні тисяч гривень. Причому для того, щоб визначити цінність своєї знахідки, не обов’язково розбиратися в нумізматиці. Можна проконсультуватися зі спеціалістом у цій галузі, або ж просто виставити монету чи банкноту на один з профільних форумів та почитати коментарі його учасників.
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