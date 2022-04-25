Названо авто, які не змогли пройти перевірку на відповідність стандартам економії пального

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) встановила нові суворі вимоги до автомобілів, що стосуються норм споживання пального. Та як виявилося у ці стандарти не вписується ціла низка популярних в Америці, та й у цілому світі автомобілів.





Нові правила щодо економічності транспортних засобів в Америці наберуть чинності вже через 4 роки. Тобто з 2026 року автоконцернам, що хочуть продавати свої автівки американцям, доведеться знайти спосіб забезпечити їм запас ходу 17 км на 1 літр. Наразі ж у підбірці улюблених авто мешканців Сполучених Штатів таким високим стандартам не відповідає жодна модель.

За даними дослідницького центру Statista, серед найпопулярніших у США автівок найбільшими порушниками норм економічності виявилися представники модельного ряду Silverado концерну Chevrolet. Запас ходe у них становить всього 7,4 км/л. На другому місці за витратою палива опинилися машини серії Ram 1500. Ці марнотратні позашляховики на 1 літрі пального можуть проїхати лише 8,5 км.

Тим часом популярність обох лінійок транспортних засобів в США просто шалена. За рік американці придбали 520 тис. машин із серії Silverado та ще 570 тис. одиниць Ram 1500. А це в свою чергу означає, що на ринку вживаних авто в Україні таких моделей також незабаром побільшає.

Ще однією популярною в США лінійкою автомобілів, що розчарувала своїми показниками економічності, виявилася Ford F-Series. В Америці таких автомобілів у 2021 році продали понад 700 тис. штук. Тим часом за параметром запасу ходу вони опинилися аж на п’ятому місці.

Не вписалася в нові стандарти американського контролюючого органу навіть відома своєю економічністю Honda CR-V. Її середній показник використання пального 13,6 км/л все одно не дотягує до високої планки NHTSA у 17 км/л. Тож схоже світовим автоконценам доведеться добряче попітніти, щоб задовольнити вимогливих американців.