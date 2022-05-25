В обмінники вже пізно: курс валют різко змінився до гривні

Після відміни НБУ обмежень для банків щодо курсу продажу іноземної готівки, їхні розцінки миттєво підскочили. Офіційні фінустанови встановили курс валют на рівні приватних обмінників та по суті створили конкуренцію для «чорного» ринку. В результаті гривня суттєво укріпилася, а долар впав із майже 38 грн/дол до 36,5 грн/дол. Поліпшення очевидне, та що ж буде із курсом далі?





Вітчизняні фінансові експерти зійшлися на думці, що про падіння комерційного курсу до рівня офіційного не варто і мріяти. Послаблення Нацбанку дуже скоро перестануть впливати на вартість інвалют, а гривня знову почне падати у прірву девальвації. Щоб зупинити цей процес, необхідні чергові інтервенції регулятора та значна матеріальна підтримка з боку країн партнерів.

Дещо зменшити різницю між офіційним та комерційним курсом допоможе й поступове зняття обмежень. Адже значний стрибок курсу на «чорному» ринку в останні кілька тижнів був спричинений попитом на валюту з боку інвесторів, які через згадані обмеження не могли придбати долар чи євро офіційно.

Валютна лібералізація не лише зменшить тиск на курс з боку імпортерів, але й покращить умови роботи експортних галузей, зокрема IT. Адже значна різниця між офіційним та комерційним курсом є просто «вбивчою» для бізнесу, що отримує дохід в доларах чи євро.

Наразі фінансові аналітики схиляються до необхідності запровадження так званого перехідного періоду, протягом якого Нацбанк трохи послабить свої обмеження. Зокрема регулятору радять дозволити представникам експортних галузей бодай частину свого валютного доходу продавати за комерційним курсом, а імпортерам – ввозити продукцію, що не входить до переліку товарів критичного імпорту, при умові придбання валюти також по комерційному курсу.

Така стратегія звісно ж має свої недоліки, однак вона допоможе поступово зменшити розрив між офіційною вартістю валюти та її ринкової ціною. А з часом можна буде цілком «безболісно» повернутися до регульованого інструментами ринку плаваючого курсу, який був в Україні до війни.