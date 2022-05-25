В обменники уже поздно: курс валют резко изменился к гривне

После отмены НБУ ограничений для банков по курсу продажи иностранных наличных денег, их расценки мгновенно подскочили. Официальные финучреждения установили курс валют на уровне частных обменников и, по сути, создали конкуренцию для «черного» рынка. В результате гривна существенно укрепилась, а доллар упал почти с 38 грн/долл до 36,5 грн/долл. Улучшение очевидно, и что же будет с курсом дальше?





Отечественные финансовые эксперты сошлись во мнении, что о падении коммерческого курса до официального уровня не стоит и мечтать. Послабления Нацбанка очень скоро перестанут влиять на стоимость инвалют, а гривна снова начнет падать в бездну девальвации. Чтобы остановить этот процесс, необходимы очередные интервенции регулятора и значительная материальная поддержка со стороны стран-партнеров.

Несколько уменьшить разницу между официальным и коммерческим курсом поможет и постепенное снятие ограничений. Ведь значительный скачок курса на черном рынке в последние несколько недель был вызван спросом на валюту со стороны инвесторов, которые из-за упомянутых ограничений не могли приобрести доллар или евро официально.

Валютная либерализация не только снизит давление на курс со стороны импортеров, но и улучшит условия работы экспортных отраслей, в частности IT. Ведь значительная разница между официальным и коммерческим курсом просто «убийственная» для бизнеса, получающего доход в долларах или евро.

Сейчас финансовые аналитики склоняются к необходимости введения так называемого переходного периода, в течение которого Нацбанк несколько ослабит ограничения. В частности, регулятору советуют разрешить представителям экспортных отраслей хотя бы часть своего валютного дохода продавать по коммерческому курсу, а импортерам – ввозить продукцию, не входящую в перечень товаров критического импорта, при условии приобретения валюты также по коммерческому курсу.

Такая стратегия, конечно же, имеет свои недостатки, однако она поможет постепенно уменьшить разрыв между официальной стоимостью валюты и ее рыночной ценой. А со временем можно будет вполне безболезненно вернуться к регулируемому инструментами рынку плавающего курса, который был в Украине до войны.