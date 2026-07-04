Відкриті вікна можуть зробити квартиру ще гарячішою: коли їх краще зачиняти

Під час сильної спеки багато людей інстинктивно відкривають вікна, сподіваючись впустити свіже повітря. Але це не завжди допомагає. Якщо надворі гарячіше, ніж у квартирі, відчинені вікна можуть лише швидше нагріти кімнати й перетворити житло на «теплицю».

Головне правило просте: відкривати вікна варто тоді, коли температура на вулиці нижча, ніж у приміщенні. Найчастіше це ранок, пізній вечір або ніч. Удень, коли сонце активно нагріває повітря, вікна краще тримати зачиненими, а кімнати — затіненими.

Коли краще відкривати вікна

Оптимальний час для провітрювання у спеку — ранній ранок і пізній вечір. Наприклад, з 6:00 до 7:00 та після 21:00, коли повітря стає прохолоднішим. Провітрювати достатньо 20–30 хвилин, після чого вікна варто знову зачинити.

Якщо вночі температура помітно падає, вікна можна залишити відкритими довше. Але людям з алергією на пилок варто бути обережними: нічне або ранкове провітрювання може погіршити самопочуття в сезон активного цвітіння.

Важливо не просто відкрити одне вікно, а створити коротке інтенсивне провітрювання. Найкраще працює протяг, коли повітря швидко проходить через квартиру і виносить накопичене тепло та вологу.

Коли вікна краще закрити

У найспекотніші години дня вікна, двері, штори та жалюзі краще тримати закритими. Особливо це стосується кімнат, у які світить пряме сонце. Зовнішні ролети або жалюзі ефективніші за звичайні штори, бо не дають сонцю нагрівати скло.

Якщо квартира порожня протягом дня, її краще максимально ізолювати від спеки: зачинити вікна, прикрити штори або ролети й не впускати гаряче повітря всередину.

Інша ситуація — маленьке приміщення, де люди перебувають цілий день. Повністю закриватися без провітрювання теж не варто. У кімнаті накопичуються волога, вуглекислий газ і відчуття задухи. Тому навіть у спеку іноді потрібно коротко провітрювати, особливо якщо в приміщенні кілька людей.

Що ще допоможе охолодити квартиру

Окрім правильного провітрювання, у спеку варто зменшити нагрівання житла. Найкраще працюють прості дії:

закривати штори або ролети на сонячному боці;

провітрювати рано-вранці та пізно ввечері;

не вмикати зайву техніку, яка виділяє тепло;

використовувати вентилятор для руху повітря;

не залишати вікна відкритими вдень, якщо надворі гарячіше, ніж у квартирі.

Отже, універсальної відповіді «відкривати чи закривати» немає. Усе залежить від температури зовні й усередині. Якщо надворі прохолодніше — провітрюємо. Якщо гарячіше — зачиняємо вікна, затінюємо кімнати й чекаємо вечора.