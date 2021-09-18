Кінець великого банку: вкладникам почали повертати частину грошей

Клієнти ліквідованого нещодавно банку «Земельний капітал» вже з 16 вересня почали отримувати кошти зі своїх депозитів. Процедура повернення була запущена Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Отримати назад свої заощадження вкладники банку зможуть через будь яке з відділень банків-агентів Фонду.





Повернути заощадження клієнтам «Земельного капіталу» Фонд гарантування вкладів зможе лише у межах певної обмеженої суми гарантування. Така ставка наразі складає 200 тис. грн. Тож особа, чиї депозити не перевищують даної суми, може розраховувати на повернення усіх своїх коштів, розміщених у банку. Якщо ж вклади перевищують граничну суму – клієнт на жаль змушений буде розпрощатися зі своїми заощадженнями.

Цілком можливо, що найближчим часом уряд все ж перегляне максимальну суму гарантування. Такі розмови вже не раз велися у владних колах. Та ймовірність того, що зміни вплинуть на процедуру повернення коштів клієнтам вже закритих банків, дуже мала.

Наразі ж банки-агенти повертають клієнтам збанкрутілої фінансової установи усі види депозитів, незалежно від строку закінчення договорів по них. Продовжуються й виплати за угодами поточних рахунків.

Щоб повернути свої кошти, вкладникам банку «Земельний капітал» потрібно прийти до філії будь-якого банку-агента. При собі необхідно мати лише документ, що посвідчує особу.

До переліку банків-агентів Фонду гарантування вкладів входять:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Альфа Банк;

Укргазбанк;

Універсал Банк;

Ідея Банк;

Банк інвестицій та заощаджень;

банк «Південний»;

Кредобанк;

ТАСкомбанк;

Правекс Банк;

ПУМБ.

Нагадаємо, що банк «Земельний капітал» 11 серпня поточного року був визнаний НБУ неплатоспроможним. Фінансова установа, головним акціонером якої виявився колишній міністр вугільної промисловості Віктор Тополов, більше не могла виконувати свої обов’язки перед вкладниками та кредиторами. Тож у Національному банку прийняли рішення позбавити «Земельний капітал» ліцензії, що дозволяє провадити діяльність на фінансовому ринку.