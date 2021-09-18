Конец крупного банка: вкладчикам начали возвращать часть денег

Клиенты ликвидированного недавно финучреждения «Земельный капитал» уже с 16 сентября начали получать средства со своих депозитов. Процедура возврата была запущена Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Получить назад свои сбережения вкладчики банка смогут через любой из банков-агентов Фонда.





Вернуть сбережения клиентам «Земельного капитала» Фонд гарантирования вкладов сможет лишь в пределах определенной ограниченной суммы гарантирования. Такая ставка сейчас составляет 200 тыс. грн. Поэтому лицо, чьи депозиты не превышают данной суммы может рассчитывать на возвращение всех своих средств, размещенных в банке. Если же вклады превышают предельную сумму – клиент к сожалению вынужден будет расстаться со своими сбережениями.

Вполне возможно, что в ближайшее время правительство все же пересмотрит максимальную сумму гарантирования. Такие разговоры уже не раз велись во властных кругах. Но вероятность того, что изменения повлияют на процедуру возврата средств клиентам уже закрытых банков, очень мала.

Пока же банки-агенты возвращают клиентам обанкротившегося финансового учреждения все виды депозитов, независимо от даты окончания договоров по ним. Продолжают виплачиватся и средства по договорам актуальных счетов клиентов.

Чтобы вернуть свои деньги, вкладчикам «Земельного капитала» нужно прийти в филиал любого из банков-агентов. При себе необходимо иметь только документ, который удостоверяет личность.

В перечень банков-агентов Фонда гарантирования вкладов входят:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Альфа Банк;

Укргазбанк;

Универсал Банк;

Идея Банк;

Банк инвестиций и сбережений;

банк «Пивденный»;

Кредобанк;

ТАСкомбанк;

Правэкс Банк;

ПУМБ.

Напомним, что банк «Земельный капитал» 11 августа текущего года был признан НБУ неплатежеспособным. Финансовое учреждение, главным акционером которого оказался бывший министр угольной промышленности Виктор Тополов, больше не могло выполнять свои обязанности перед вкладчиками и кредиторами. Поэтому в Национальном банке приняли решение лишить «Земельный капитал» лицензии, позволяющей осуществлять деятельность на финансовом рынке.