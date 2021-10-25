Составлен “гороскоп здоровья” для всех знаков зодиака на 25-31 октября

Звезды способны рассказать любые тайны. Главное, уметь правильно прочесть их предсказания — именно так считают астрологи. Они и составили гороскоп здоровья с 25 по 31 октября.





Овны и Стрельцы должны больше беречь себя. На этой неделе высокий риск травм. Перенесите маникюр и педикюр на вторую половину недели. Откажитесь от экстремальных видов спорта. А вот, если нужно удалить зуб, поспешите, иначе есть риск осложнений из-за воспаления. Гуляйте на свежем воздухе, закаляйтесь.

Водолеи и Рыбы вашему здоровью ничего не угрожает. Продолжайте жить привычной жизнью, однако не будьте слишком беспечны. Помните, на улице коронавирус. Во второй половине недели можно начать пить витамины и укреплять иммунитет.

Тельцам и Близнецам астрологи советуют в начале недели сделать разгрузочные дни. Диета, обильное питье и травяные чаи помогут предотвратить обострение хронических заболеваний органов ЖКТ. Новая неделя предупреждает, хронические заболевания могут о себе напомнить. Лучше записаться на прием к врачу.

Львы и Весы, откажитесь от фастфуда. Есть высокий риск получить пищевое отравление. Оно на долго выбьет вас из колеи. Лучше прокачивайте свои кулинарные навыки. Начните заниматься спортом, минимальная физическая активность пойдет вам на пользу.

Раки и Девы, для вас неделя начнется с плохого настроения. Вы растратили все ресурсы организма, начните пить витамины. Осенняя хандра тут же пройдет. Лучше всего на этой неделе завязать с вредными привычками. Вам это легко удастся, поэтому никотин и кофеин можно смело выбросить.

Скорпионы и Козероги, хватит наплевательски относиться к своему самочувствию. Простуды могут затянуться на долго, и их лечение обойдется очень дорого. Лучше не затягивать и при появлении малейших симптомом обратиться к своему терапевту.