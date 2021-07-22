Названо знаки зодіаку, з якими треба бути дуже обережними

Чи траплялися вам люди, які без будь-яких вагомих причин починали вас ігнорувати. Більше того, усіляко демонстрували свою образу й відмовлялися пояснювати її причину. Як виявилося до такої поведінки особливо схильні Раки, Леви та Риби.





Представники цих знаків – дуже складні у спілкуванні особистості. З ними нелегко будувати серйозні стосунки та неможливо зрозуміти, що у них на гадці.

Рак

Раки – надзвичайно чутливі особистості. Будь-яка образа ранить їх у саме серце. Вони закриваються, та нікого не впускають у свій внутрішній світ. Ображатися та ні з ким не розмовляти їм набагато комфортніше, ніж просто пояснити у чому справа.

Та найбільший парадокс особистості цього знаку полягає у тому, що причина його образи зазвичай зовсім не очевидна. Стороння людина може довгий час провести у здогадках, так і де дізнавшись, чому Рак припинив спілкування.

Лев

Уродженці вогняного знаку лише видаються такими відчайдушними. Насправді ж вони не надто впевнені у собі й часто сумніваються у власних силах.

Почувши не надто приємний коментар у свою адресу, Леви надовго запам’ятовують нанесену образу. Оскільки прагнення до досконалості закладене у їхній підсвідомості, визнати себе неідеальним – найгірше покарання. Тож навіть якщо критика була справедлива, «цар звірів» навряд пробачить коментатора.

Риби

Народжені під сузір’ям Риб найбільше ненавидять конфлікти. Як тільки виникає ризик сварки, вони надійно ховаються у свою мушлю та можуть не показуватися із неї тижнями. Ображатися й супитися для них набагато простіше, ніж розповісти про свої почуття.

Звісно можна спробувати «розколоти» Риб. Та це майже напевне виявиться набагато складнішим, ніж видавалося на перший погляд. Навіть усіляко задобривши представника знаку й приготувавши йому чашечку смачної кави, ви навряд отримаєте відповідь на своє питання.