Масові звільнення: представникам яких професій пора задуматись над пошуком нової роботи

Стрімкий перехід багатьох українських міст у «червону зону» може призвести до масових звільнень. Найбільше проблем новий локдаун принесе працівникам сфери обслуговування. Та тлі зменшення кількості клієнтів та зростання цін енергоносіїв, зокрема газу, підприємці будуть змушені позбуватися зайвих витрат шляхом скорочення числа працівників.





За прогнозом фінансового аналітика та економіста Олексія Куща, найбільше ризикують позбутися роботи працівники наступних галузей:

обслуговування;

послуг;

транспорту;

розваг;

туризму.

Такі висновки експерта є цілком обґрунтованими. Жорсткі карантинні обмеження не дозволяють підприємствам працювати у повну силу, а люди просто не мають фінансової можливості проводити час у розважальних закладах, кафе та ресторанах.

Хто точно втратить роботу?

У групі ризику продавці на офіціанти. Від них, на думку експерта, роботодавці позбуватимуться у першу чергу.

Та варто зазначити, що хвиля звільнень «накриє» переважно сезонних працівників, а от кістяк колективу найімовірніше залишиться на своїх місцях.

Чи можна уникнути масових звільнень?

Прийдешній локдаун в Україні буде дещо відрізнятися від попереднього досвіду. Адже тепер карантин буде адаптивним. В першу чергу завдяки цьому й вдасться уникнути масових звільнень.

За актуальними правилами навіть у «червоній зоні» заклади можуть не закриватися, якщо 100% їх працівників та клієнтів є вакцинованими.

Темною стороною такого припису є право роботодавця звільнити працівника, якщо він відмовляється щепитися. Але й підприємців можна зрозуміти. Їм зовсім не вигідно зупиняти роботу свого бізнесу через кількох невакцинованих працівників.

Чи зменшаться зарплати?

Навіть тим, кому вдасться зберегти роботу, буде несолодко. Якщо локдаун все ж запровадять, підприємці почнуть економити на всьому, на чому тільки можна. В тому числі й на зарплатні своїх працівників. Дохід українців, задіяних у найбільш збиткових галузях зменшиться принаймні на 2-3%. Не катастрофічно, але і приємного тут мало.