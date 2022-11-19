Червоний Хрест почав виплачувати українцям по 25 тис. грн: хто зможе отримати

Частина українців зможе отримати солідну суму одноразової фінансової допомоги від Червоного Хреста. Йдеться про громадян, що проживають на деокупованих територіях Харківщини і серйозно постраждали під час ведення в цьому регіоні воєнних дій. Їм можуть виплатити до 25 тис. грн за раз.

Розпочати виплати за новою програмою у міжнародній організації вирішили з мешканців Борівської територіальної громади, що понад півроку перебувала під окупацією рашистів. Та отримати кількадесят тисяч гривень зможуть далеко не всі місцеві мешканці. Претендувати на одноразову грошову допомогу будуть такі категорії громадян:

особи, які були поранені під час ведення воєнних дій;

родини загиблих місцевих жителів (не військовослужбовців);

особи, які через військові дії залишилися без житла.

Розмір одноразової виплати українцям, що належат до цих категорій, буде залежати від завданих їм збитків. Зокрема:

українці, яким довелося пережити поранення чи втрату близької людини отримають від 10 до 15 тис. грн;

ті, кого війна залишила без домівки, можуть розраховувати на максимальну суму виплати 25 тис. грн.

Наразі представники Червоного Хреста активно співпрацюють з місцевою владою Харківської області та розробляють механізм, за яким будуть проводитися виплати. Як тільки цей механізм буде готовий до впроваждення, мешканцям Борівської селищної територіальної громади провідомлять про це за допомогою інформаційних ресурсів.

Крім харків’ян, допомогу від Червоного Хреста можуть отримати й українці з інших областей, які нещодавно повернулися під контроль української влади. Зокрема йдеться про мешканців Херсонщини та Донеччини. На них чекають виплати в сумі 1,2 тис. грн. Критерії для отримувачів цих виплат будуть вже не такими суворими. Претендувати на них зможе кожен, хто зареєстрований на деокупованій території і перебував там під час окупації російськими військами.