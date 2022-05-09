Гречка, рис и не только: в Украине может возникнуть дефицит продуктов питания

Украинское правительство решило ввести ограничения на вывоз из страны некоторых продуктов питания. В частности речь идет о рожи, рисе и гречке. Такое решение было принято из-за риска дефицита указанных продуктов в Украине.





Как отметил в эфире всеукраинского телемарафона заместитель главы Минагро Тарас Высоцкий, запасы риса, ржи и гречихи в Украину пока не позволяют экспортировать эти виды круп в прежних объемах. Также чиновник предположил, что в скором времени список таких товаров может быть расширен.

«Мы будем ущемлять экспорт конкретно по позициям, где увидим действительно критическую ситуацию. К примеру, сейчас ограничен вывоз из страны гречки, риса, а также крайне необходимого для выпечки хлеба ржи», – пояснил Высоцкий.

В то же время регулирование объемов экспорта не распространяется на продовольственные товары, которых в Украине достаточно. Среди таких товаров кукуруза и подсолнечное масло.

Заместитель министра аграрополитики также подчеркнул, что ведомство внимательно следит за текущей ситуацией с запасами продуктов, экспорт которых лицензируется. В частности, жестко контролируется вывоз сахара и пшеницы, чтобы предотвратить экспорт большего количества товара, чем его есть в избытке.

Кроме того, Минагро регулярно подает на рассмотрение украинского правительства новые предложения по лимитированию экспорта определенных видов товаров. Поскольку, прежде всего, нужно обеспечить этими товарами украинское гражданское население и военных, и только в случае избытка продовольствия отдавать его на экспорт.

Напомним, что напряженная ситуация с некоторыми видами продовольственных товаров связана с военными действиями в Украине. Оккупанты не только препятствуют посевной, но и похищают у фермеров уже имеющуюся продовольствие, в том числе зерно и овощи. Поэтому Кабмин вынужден ограничивать экспорт ключевых продтоваров, чтобы предотвратить их дефицит внутри страны.