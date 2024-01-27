ВПО можуть втратити ще один вид допомоги

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді висловив занепокоєння зниженням уваги до українського військового конфлікту, оскільки в міжнародних заголовках новин більше уваги приділяється війні в секторі Газа. В інтерв’ю німецькій газеті Die Zeit Гранді підкреслив, що таке зміщення уваги може призвести до зменшення допомоги та підтримки українських біженців.

Через два роки після російського вторгнення українське суспільство, яке спочатку демонструвало дивовижну єдність і силу, починає демонструвати ознаки напруги. Комісар підкреслив, що ця напруженість може посилитися, якщо міжнародна підтримка, яка була життєво важливою, зменшиться.

Проблема ускладнюється невизначеністю щодо фінансування з боку ключових донорів – Німеччини, Сполучених Штатів та Європейського Союзу, які ще не визначилися зі своїми зобов’язаннями щодо надання допомоги Україні. Ця невизначеність становить значну загрозу, особливо в той час, коли криза в Україні затьмарюється іншими глобальними конфліктами.

Гранді також пролив світло на критично важливу роботу УВКБ ООН в Україні, зосереджену на наданні притулку та відновленні будинків, пошкоджених під час конфлікту. Він згадав про постійні проблеми з ремонтом вікон – завдання, що повторюється і розчаровує через безперервні руйнування. Незважаючи на ці труднощі, УВКБ ООН у співпраці з іншими гуманітарними організаціями та українськими відомствами успішно відремонтувало 27 500 будинків з початку російського вторгнення.

Криза переміщення в Україні є серйозною: за оцінками ООН, 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб перебувають усередині країни, а ще 6,3 мільйона біженців шукають притулку за кордоном. Загалом, близько десяти мільйонів людей були змушені покинути свої домівки через конфлікт.