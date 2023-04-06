Мобілізація в Україні: кого можуть звільнити від призову на 5 років

В Україні збираються суттєво збільшити термін відстрочки для чоловіків призовного віку під час мобілізації. Мова йде про українців, які вже відслужили певний період часу у збройних силах та демобілізувалися. У Раді вже зареєстрували законопроект, що пропонує заборонити повторну мобілізацію таких громадян на 5 років.

Станом на сьогодні відстрочку військовозобов’язаним українцям дають максимум на 6 місяців, незалежно від причини звільнення зі служби. Такі умови діють для чоловіків, що були звільнені від мобілізації за станом здоров’я, у зв’язку із сімейними обставинами, навчанням чи роботою (бронювання). Однак по завершенні 6-місячного строку громадянина можуть призвати до війська повторно.

Ті ж самі правила стосуються демобілізованих українців, що з точки зору деяких депутатів є явною несправедливістю. Особливо коли мова заходить про громадян, які є беруть участь у бойових діях ще з 2014 року. У зв’язку з цим днями в Раді зареєстрували законопроект №9142, у якому йдеться про зміну умов демобілізації та суттєве збільшення терміну відстрочки для демобілізованих військових.

Зокрема автори документу пропонують законодавчо затвердити строк служби в межах 18 місяців. А після того, як громадянин відслужить цей строк, гарантувати йому демобілізацію з подальшою відстрочкою на 5 років. Таку саму відстрочку пропонують встановити і для чоловіків, яких призвали на строкову службу під час мобілізації, після чого вони були звільнені в запас.

Однак у законопроекті є нюанси, про які варто згадати. Наприклад автори документу припускають зменшення встановленого терміну відстрочки в залежності від потреб армії та загальної кількості військовозобов’язаних в даний момент. Тож якщо виникне нагальна потреба у наборі кадрів до ЗСУ, деяким демобілізованим можуть зменшити термін відстрочки та знову призвати на службу.

Нагадаємо, що загальну мобілізацію в Україні наразі продовжили до 20 травня. Призвати до ЗСУ під час загальної мобілізації можуть чоловіків у віці від 18 до 60 років, якщо вони є придатними до служби та не мають жодних інших підстав для отримання відстрочки.