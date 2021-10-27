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На полках украинских магазинов появился творог с вредной добавкой

28.10.2021
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Сыр с дрожжами попал на прилавки украинских магазинов. Именно этой новостью шокировала украинская Госпотребслужба в Харьковской области. Партию творога с нарушениями выпустил Богодуховский завод. Хотя в основном ТМ реализует продукцию в Харьковской области, есть магазины которые закупают продукцию и в других регионах.


Творог — это кисломолочный продукт, который в Украине употребляют почти в каждой семье. Поэтому новость о том, что есть сыр на прилавках, который запрещено к реализации, стала шоком для многих граждан.

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Сейчас с полок супермаркетов и продуктовых магазинов активно изымают творог 9% жирности торговой марки “Украинский”. Вся партия будет изъята и возвращена производителю.

Дрожжи попадают в кисломолочные продукты, если в технологии производства были допущены ошибки. Употреблять в пищу такой продукт запрещено. Он вызывает пищевые отравления, расстройства желудка и кишечника. Это может закончиться госпитализацией. Как товар мог пройти проверку и попасть на прилавки неизвестно. Такие случаи скорее исключение из правил.

Эксперты рассказали, что избыточное содержание дрожжей в готовом продукте может быть причиной нескольких проблем одновременно:
  • плохо промытые оборудования на молокозаводе;
  • загрязненный воздух в цехах;
  • нарушения при хранении;

В таких случаях сыр начинает бродить и портиться. Что в таких случаях делать потребителям? Сохраняйте чек, сообщите в местные органы службы потребителей и верните товар. Ни в коем случае не пытайтесь готовить из него. Все реализаторы, у кого есть данный товар имеют известить Госпотребслужбу. Номера телефонов указаны на официальном сайте.

Будет ли проведена проверка на Богодуховском заводе на данный момент неизвестно. Кто будет ответственен за эту ситуацию — комментариев руководитель молокозавода не дал. Также в настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие от употребления продукта.

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28.10.2021
1 хвилина на прочитання

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