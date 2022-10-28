Тривоги не лякають: за чим європейці масово їдуть в Україну навіть під час війни

Попри війну громадяни Румунії продовжують їздити в Україну на шопінг. Щоб придбати продукти та побутову хімію за нижчою ціною, румуни не проти перетнути кордон і проїхати 35 км до найближчого українського міста Чернівці. Саме це місто наші південно-західні сусіді облюбували для закупів.

Варто зазначити, що румуни й раніше приїздили до України на шопінг. А зараз, оскільки в Чернівцях майже не буває «прильотів», відновили свою традицію. За словами мешканців прикордонних регіонів Румунії, які найчастіше закуповуються в Україні, деякі товари у нас дешевші на 30-40%, зокрема масло, цукор, мука та пральний порошок.

Також румуни часто приїздять до українських міст на лікування. Один з так званих «лікувальних туристів» Васілє Цикаль розповів, що вже кілька разів приїздив в Україну до стоматолога. В останній раз він заплатив за лікування близько 1000 євро, тоді як на батьківщині йому це обійшлося б у 2500 чи навіть 3000 євро.

Які продукти дешевші в Україні, а які в Румунії?

Частина товарів і особливо продуктів харчування в Україні справді коштує менше, ніж у Румунії. Та не завжди аж на третину. А деякі продукти у південно-західних сусідів навіть дешевші.

Експерти порівняли вартість продуктів в українських Чернівцях та прикордонному румунському містечку Редеуці. Згідно з індексами Сost of living та цінами в онлайн магазинах частина продуктів в Україні справді має нижчу ціну. Натомість у Румунії також є на чому зекономити.

В Україні дешевше:

молоко – близько 30 грн/л, а в Румунії – від 40 грн/л;

хліб – 20 грн за буханець, в порівнянні з 40 грн у Румунії;

соняшникова олія – 65 грн/л, на відміну від румунського цінника у 90 грн/л.

У Румунії дешевше:

сир – від 180 грн/кг, тоді як в Україні сир коштує від 200 грн/кг;

гов’ядина – за 1 кг вирізки попросять близько 200 грн, а в Україні – всі 300 грн.

Доречі яйця, які в Україні також зазвичай коштували менше, зараз за ціною «підтягнулися» до румунських. В обох країнах десяток курячих яєць вартуватиме однаково – від 65 до 70 грн. Вартість курячого філе в Румунії та Україні також ідентичні – близько 130 грн/кг.