Стало відомо, як отримати тисячу за вакцинацію на карту ПриватБанку

Лише за тиждень українці отримають доступ до 1000 грн, яку президент призначив усім вакцинованим українцям. З 19 грудня гроші можна буде отримати на віртуальну банківську картку через додаток «Дія». У «Приватбанку» розповіли, як створити таку карту та скерувати на неї «ковідну» виплату.





Громадяни України, що пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 та мають зелений сертифікат у «Дія», для отримання призначеної їм тисячі повинні відкрити спеціальну цифрову карту. Зробити це найпростіше за допомогою мобільного банкінгу Приват24.

Створити картку для «ковідної» виплати можна наступним чином:

зайти у додатку Приват24 на вкладку «Гаманець»;

натиснути на пункт меню «Додати»;

вибрати картку «е-Підтримка»;

підписати заяву;

натиснути спеціальну кнопку для відправки даних створеної карти в додаток «Дія».

Після проходження такої нескладної процедури віртуальна картка буде активована. А вже з 19 грудня, коли тисяча для вакцинованих українців стане доступною, потрібно буде лише подати заявку на її отримання. У процесі подачі заявки, що здійснюється за допомогою додатку «Дія», необхідно обрати номер створеної віртуальної карти та погодитися на обробку персональних даних. Кошти зарахують протягом кількох днів із моменту подачі заявки.

Згідно з умовами президентської програми, цифрова банківська картка буде дійсною 4 місяці. За цей час і треба встигнути витратити «тисячу Зеленського». В іншому випадку гроші просто «згорять», а точніше повернуться до державного бюджету.

Скористатися «ковідними» грошима українці зможуть:

для придбання абонементів до спортзалів та фітнес-клубів;

відвідання кінотеатру, театру, опери чи музею;

подорожей по Україні на потягу чи літаку;

придбання книжок.

Таким чином громадяни підтримають відчизняний бізнес, що у період пандемії зазнав величезних збитків. Що стосується українців, які не мають смарфонів та додатку «Дія», проте мають право на тисячу за вакцинацію, у владі пообіцяли розробити іншу процедуру для отримання ними призначеної винагороди.