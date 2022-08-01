Через стрибок курсу в Україні подорожчають імпортні товари: в ціни будуть закладати долар по 45 грн
Зупинити цінове зростання зможе лише бідність населення.
Імпортери незабаром проведуть переоцінку вартості своїх товарів відповідно до нового курсу. Після шокуючого стрибка долара навіть вище 40 грн/$, у них просто не буде іншого виходу. І хоч напруження на ринку згодом дещо спаде, а курс відкотиться назад, підвищення цін вже не уникнути.
Такий невтішний прогноз зробив головний аналітик компанії Libertex Partner Андрій Шевчишин. Експерт стверджує, що навіть попри різке зростання курсу до 41 грн/$, він прогнозовано відкотиться назад. Та імпортери чекати не будуть. Вони ж бо хочуть захистити себе від ризиків і не втратити через стрибок курсу частину грошей витрачених на товар.
Протягом останнього місяця чи навіть кількох місяців продавці товарів з-за кордону закладали в їх ціну курс 40 грн/$. Зараз же більшість з них перейде на розрахунки за ставкою долар по 45 грн. Тобто імпортери закладатимуть у ціни не просто найвищу вартість “бакса” на українському ринку, але й накинуть про запас ще кілька гривень зверху.
Шевичишин переконаний, навіть якщо долар стабілізується і впаде нижче критичної межі у 40 грн/$, повернути назад старі ціни не вдасться. З цього моменту все, що може сповільнити або стримати зростання цін, – це збідніння українців. На жаль після такого курсового шоку імпортери не наважаться зменшувати вартість своїх товарів. Вони можуть запропонувати якісь знижки, але переглядати ціни у від’ємний бік не зголосяться.
Та тут не варто забувати і про закони попиту. Падіння платоспроможності людей змусить їх відмовитися або зменшити обсяги споживання деяких товарів. Тим більше якщо вартість цих товарів суттєво зросте. Заробляти більше з моменту курсового стрибка люди не стали. Тож імпортери, що перестараються з підвищенням цін на власні товари, ризикують залишитися взагалі без клієнтів.
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