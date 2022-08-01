Через стрибок курсу в Україні подорожчають імпортні товари: в ціни будуть закладати долар по 45 грн

Імпортери незабаром проведуть переоцінку вартості своїх товарів відповідно до нового курсу. Після шокуючого стрибка долара навіть вище 40 грн/$, у них просто не буде іншого виходу. І хоч напруження на ринку згодом дещо спаде, а курс відкотиться назад, підвищення цін вже не уникнути.





Такий невтішний прогноз зробив головний аналітик компанії Libertex Partner Андрій Шевчишин. Експерт стверджує, що навіть попри різке зростання курсу до 41 грн/$, він прогнозовано відкотиться назад. Та імпортери чекати не будуть. Вони ж бо хочуть захистити себе від ризиків і не втратити через стрибок курсу частину грошей витрачених на товар.

Протягом останнього місяця чи навіть кількох місяців продавці товарів з-за кордону закладали в їх ціну курс 40 грн/$. Зараз же більшість з них перейде на розрахунки за ставкою долар по 45 грн. Тобто імпортери закладатимуть у ціни не просто найвищу вартість “бакса” на українському ринку, але й накинуть про запас ще кілька гривень зверху.

Шевичишин переконаний, навіть якщо долар стабілізується і впаде нижче критичної межі у 40 грн/$, повернути назад старі ціни не вдасться. З цього моменту все, що може сповільнити або стримати зростання цін, – це збідніння українців. На жаль після такого курсового шоку імпортери не наважаться зменшувати вартість своїх товарів. Вони можуть запропонувати якісь знижки, але переглядати ціни у від’ємний бік не зголосяться.

Та тут не варто забувати і про закони попиту. Падіння платоспроможності людей змусить їх відмовитися або зменшити обсяги споживання деяких товарів. Тим більше якщо вартість цих товарів суттєво зросте. Заробляти більше з моменту курсового стрибка люди не стали. Тож імпортери, що перестараються з підвищенням цін на власні товари, ризикують залишитися взагалі без клієнтів.