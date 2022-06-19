Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июня

Руны — это древнейшие символы, хранящие в себе вековую силу и мудрость. Они могут как защитить человека от злых сил, так и приоткрыть завесу тайны будущего.





Многие эксперты в области тонких материй доверяют исключительно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. Что предсказывают руны на неделю с 20 по 26 июня 2022 года.

Овен

Ингуз, перевернутый лагуз и эйваз предупреждают о неожиданных стечениях обстоятельств и возможности перемен, которые могут повернуть текущие процессы вашей жизни в непредсказуемом направлении. Это период, когда ваше вдохновение и

эмоциональный заряд поможет реализовать целый ряд задач. Однако это время также связано с риском погрязнуть в решении неожиданно возникших вопросов.

Телец

Райдо, перевернутый лагуз и иса говорят о том, что пути Тельцов могут отойти от изначально запланированных направлений. Это явление может носить достаточно длительный характер. То направление, которое вы в итоге выберете, станет во многом определяющим для вашего будущего.

Близнецы

Перевернутый турисаз, йера и соулу советуют вам сконцентрироваться на своем труде, на его результатах, на преодолении сложностей, демонстрации своих индивидуальных способностей. В этот период Близнецы могут достигнуть высот сразу в нескольких сферах.

Рак

Йера, наутиз и вуньо советуют обратить внимание на то, сколько усилий вы вынуждены расходовать для достижения своих целей. чрезмерный трудоголизм и постоянная усталость могут снизить ваши шансы на успех. Подумайте о собственном спокойствии и правильно распределите силы.

Лев

Эйваз, манназ и уруз дают вам прекрасные возможности показать себя, успешно взаимодействовать с другими людьми, а также дарят возможность перемен. Вы можете направить большую энергию в нужное вам русло и, пройдя через череду испытаний, прийти к успеху.

Девы

Гебо, ингуз и дагаз рекомендуют обратить ваше внимание на надежность взаимодействия с окружающими вас людьми. Вполне вероятно, что с некоторыми из них придется попрощаться. В этот период огромную роль сыграет ваше умение расстаться с теми партнерами, что перестали приносить вам пользу на пути к достижению поставленной цели.

Весы

Йера, райдо и перто открывают для вас новые возможности, которые могут быть связаны с целым набором всевозможных вариаций. Вы можете перераспределить свои силы как на новые направления, так и на уже существующие в вашей жизни, а также достичь хороших результатов и пойти дальше, использовав открывшиеся возможности.

Скорпион

Перевернутый уруз, йера и соулу говорят о недостатке потенциала для реализации всех тех задач, которые вы поставили в это время. Попробуйте сконцентрироваться на достижении того результата, которого вы точно сможете добиться. Не следует переоценивать свои возможности — лучше сконцентрируйтесь на анализе и полезных вам перспективах.

Стрелец

Дагаз, соулу и перевернутый отал говорят о непростом этапе, когда вам потребуется дополнительная поддержка. Постарайтесь правильно расставить приоритеты, обратите внимание на то, что действительно важно, и всеми силами оберегайте.

Козерог

Перевернутая беркана, райдо и иса говорят Козерогам о том, что они используют далеко не все возможности, которыми обладают. Стоит поискать новые варианты продвижения среди старых перспектив — попробуйте посмотреть на свои недавние проекты под другим углом.

Водолей

Райдо, уруз и хагалаз советуют обратить самое пристальное внимание на сферу приложения ваших усилий и собственных амбиций, потому как в этот период вы будете переполнены энергией. Однако она может стать разрушительной, поэтому, правильно направляя ее и ограничивая какие-то неоднозначные моменты в планировании своих дел, вы сможете гораздо эффективнее и безопаснее построить свое будущее.

Рыбы

Перевернутая беркана, перевернутая феху и дагаз рекомендуют обратить внимание на финансовую сферу и предупреждают о том, что игнорирование данных вам возможностей может привести к не самым лучшим результатам. Необходимо проявлять настойчивость и смотреть вперед, а не назад. Обратите внимание на то, что за уходом старых возможностей появляются новые, и вы недостаточно быстро ориентируетесь для правильного понимания тех путей, которые для вас станут наиболее успешными.