Лунный календарь: лучшие дни для похода к парикмахеру в мае

Весной многие стремятся обновить свой образ, и стрижка — отличный способ начать. Однако, чтобы результат порадовал, многие ориентируются на лунный календарь. В какие дни стричься, а в какие — лучше отложить визит к парикмахеру.

Фазы Луны в мае 2025

Первая четверть — 4 мая 2025

Полная Луна — 12 мая 2025

Третья четверть — 20 мая 2025

Новая Луна — 27 мая 2025

Благоприятные дни для стрижки в мае 2025 года

5 мая — для защиты от недугов и улучшения роста волос

Луна в знаке Льва. Волосы становятся гуще, легко поддаются укладке и окрашиванию. Отличный день для посещения салона: успешны будут любые процедуры — от стрижки до тонирования. Однако с завивкой лучше повременить — волосы могут стать чрезмерно вьющимися, а эффект окажется долговечнее, чем хотелось бы.

На энергетическом уровне 5 мая (9 лунный день) — день противоречивый. С одной стороны, стрижка поможет избавиться от накопленных проблем и негативных эмоций. С другой — возможны эмоциональные качели и повышенная чувствительность. Старайтесь избегать конфликтов и сохранять спокойствие. Рекомендуется высокая, но скромная прическа, а окрашивание в естественные тона поможет восстановить внутренний баланс.

6 мая — восстановление и укрепление волос

Луна в Деве — благоприятный знак для ухода за шевелюрой. Волосы лучше растут, укладка держится дольше, завивка будет удачной. Подходит день и для окрашивания, особенно если нужно закрасить седину.

Этот день (все еще 9 лунный) особенно хорош для оздоровительных процедур: волосы укрепятся, выпадение уменьшится, а кончики будут меньше сечься. Растущая Луна усилит положительное влияние на рост и качество волос. Энергетика схожа с предыдущим днем: стоит избегать споров, зато можно получить ответы на давно мучившие вопросы. Подходящее время для внутреннего роста и наблюдений за собой.

31 мая — день вдохновения и уверенности

Луна снова в знаке Льва. Это отличный момент для смены образа: волосы станут гуще, стрижка придаст энергии, укладка и окрашивание будут особенно удачными. Химическую завивку, как и 5 мая, лучше не делать — результат может быть чересчур активным. 5 лунный день — время творческой энергии. Новая стрижка подарит вдохновение, а пышная прическа усилит поток космической энергии. Окрасившись в светлый натуральный оттенок, можно привлечь новых деловых партнеров.

Общение, идеи и переговоры в этот день проходят на ура. Ваша харизма усилится, и окружающие это почувствуют. Удачный момент для публичных выступлений и обсуждений.

Неблагоприятные дни: когда лучше воздержаться от стрижки

13 мая — риск для здоровья и нестабильное настроение

Луна в Стрельце — волосы станут непослушными, быстро отрастут, а укладка плохо будет держать форму. Стрижка в этот день может привести к негативному влиянию на кровеносную и эндокринную системы, так как 16 лунный день не подходит для изменений во внешности.

Лучше отказаться от любых кардинальных манипуляций с волосами. Если хочется гармонии, можно аккуратно покрасить волосы в темный тон при помощи натуральных красителей. Высокий пучок поможет подключиться к природной энергии. Этот день располагает к спокойствию и медитации. Если вы чувствовали апатию ранее — сегодня она может усилиться. Полезно почитать духовную литературу и провести время в тишине.

23 мая — эмоциональная нестабильность и риск депрессии

Луна в Овне. Волосы могут начать выпадать, а кончики — сечься. Стрижку лучше отложить. Разрешается окрашивание и укрепляющие процедуры, особенно с натуральными средствами. Полезен массаж головы — он активизирует рост волос.

26 лунный день вносит эмоциональную неуверенность. Возможны внутренние метания, раздражение, склонность к конфликтам. Не лучший день для важных решений и общения с близкими. Лучше провести день спокойно. Прическа должна быть аккуратной, немного приподнятой, но без вычурности. Избегайте радикальных перемен во внешности — они могут принести внутренний дисбаланс.

30 мая — хаос в волосах и делах

Луна в знаке Рака. Укладка не держится, волосы становятся капризными. Лучше не стричься — это может нарушить ваши планы и цели. 4 лунный день — не лучшее время для перемен. Однако можно сделать простую, удобную укладку, чтобы сохранить баланс. Натуральное окрашивание поможет стабилизировать финансы и рабочие процессы. День насыщен информацией: вы и сами будете активны, и получите множество идей извне. Но важно не перегрузиться и не пытаться кардинально менять внешность.