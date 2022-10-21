Уряд просять захистити одну категорію українців від призову

Українським аграріям необхідно продовжити термін відстрочки від мобілізації хоча б до закінчення збору врожаю. В іншому випадку може постраждати продовольча галузь країни. Таку позицію висловив державний секретар Мінагрополітики Віктор Канцурак.

Чиновник зазначив, що військовозобов’язаних працівників аграрної галузі потрібно «захистити» від призову ще принаймні на 2 місяці. Адже від результатів збору врожаю залежить, якою буде продовольча ситуація в країні протягом наступного року. З цієї точки зору спеціалісти в галузі сільського господарства є незамінними працівниками і повинні бути заброньовані. Проте термін бронювання більшості аграріїв спливає вже на початку листопада.

Із проханням продовжити строк бронювання вітчизняних аграріїв до уряду вже звернулася асоціація «Український клуб аграрного бізнесу». Члени асоціації нагадали урядовцям, що заброньовані навесні 2022 року працівники незабаром можуть бути мобілізовані. Тоді як польові роботи в більшості регіонів України ще не завершені. Хто ж буде збирати урожай, якщо всіх сільгосп працівників мобілізують до війська?

У МінАПК підтримали заяву асоціації аграріїв. У відомстві вважають пролонгацію відстрочки вкрай необхідною і просять владу прийняти відповідне рішення якнайшвидше.

Варто також зазначити, що процедура бронювання працівників аграрного сектора нещодавно була змінена. З 14 жовтня оформити відстрочку для них можна лише у кабінеті запитів на бронювання.

А ще раніше, 20 вересня, в Раді розглянули та прийняли в першому читанні новий законопроект №7687, який дозволить бронювати незамінних для країни працівників. До таких парламентарі зарахували держслужбовців, спеціалістів, що працюють на критичних для економіки України підприємствах та підприємствах, що виконують мобілізаційні або оборонні завдання. Якби цей законопроект найближчим часом прийняли в другому читанні та остаточно затвердили, українські аграрії автоматично були б захищені від мобілізації, а продовольча безпека країни не висіла б «на волосині».