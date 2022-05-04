Такого в Україні ще не робив ніхто: ПриватБанк запустив унікальну послугу

ПриватБанк запускає новий проект із випуску карток української платіжної системи «Простір». Повідомлення про це днями з’явилося у Telegram-каналі прес-служби державного банку.





Наразі відомо, що банк планує спочатку провести випробування проекту у західних областях України. Картки «Простір» першими зможуть оформити мешканці Львівщини, Тернопільщини, Закарпаття та Івано-Франківщини. Для цього їм потрібно буде відвідати будь яке базове відділення ПриватБанку.

Платіжні картки системи «Простір» матимуть широкий спектр застосування. Зокрема ними можна користуватися для:

оплати товарів та послуг;

здійснення грошових переказів на інші картки в межах України;

зняття готівки у банкоматах.

Окрім того власники карток «Простір» зможуть отримувати на них будь які соціальні виплати, наприклад пенсію, допомогу внутрішньо переміщеним особам, виплати по безробіттю тощо.

Нагадаємо, що «Простір» – це суто українська національна банківська система. З її допомогою можна виконувати цілу низку операцій, зокрема оплачувати товари та послуги, переказувати кошти, знімати готівку тощо. Особливістю цієї платіжної системи є технологія смарт-карток, автором якої є Нацбанк України.

Окрім запуску емісії карток «Простір», у Привату є ще одна новина для українців. Щоправда ця новина навряд порадує клієнтів держбанку. Справа в тому, що з 1 червня у ПриватБанку закінчуються кредитні канікули, які почалися ще в березні у зв’язку із війною.

У цей час власники карток, що користувалися кредитними коштами могли не платити обов’язковий щомісячний платіж. Штрафи за прострочку банк не нараховував. Ба більше, у Приваті під час кредитних канікул навіть зменшили відсотки за кредитами до 1,7%, тобто майже удвічі. А в березні їх взагалі не нараховували.

Та вже з 1 червня у банку збираються повернути щомісячний платіж, а можливо навіть розмір відсоткової ставки, яким він був до війни. Хоча деталей у прес-службі фінустанови поки що не розголошують.