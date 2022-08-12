Адвокат придумав схему виїзду чоловіків за кордон

В Україні виявили ще одну злочинну схему вивезення чоловіків призовного віку за кордон. Її автором виявилася адвокат, яка підробляла документи своїх клієнтів та допомагала їм виїхати з країни. Прокуратура вже затримала шахрайку та повідомила їй про підозру у скоєнні злочину. Про це стало відомо із заяви прес-центру Офісу генерального прокурора України.





Під-час проведення слідчих дій прокуратурі стало відомо, що підозрювана виготовляла довідки з фальшивими діагнозами, які гарантували відстрочку від призову. Адвокат розробила цілу схему підробки документів, в якій були задіяні й інші особи. Завдяки послугам шахрайки чоловіки призовного віку, що підпадали під мобілізацію, могли безперешкодно виїздити за кордон не зважаючи на військовий стан в країні.

Підозрювану затримали на гарячому, тобто під-час отримання оплати за надані послуги. Як виявилося, на виготовлені однієї довідки з фіктивним діагнозом жінка заробляла до $12 тис. Під час обшуку у помешканні шахрайки працівники прокуратури виявили ще цілу низку документів, які підтверджують її протизаконні дії, а також значну суму грошових коштів.

Варто зазначити, що це далеко не перший випадок виявлення такого правопорушення. Раніше в Україні виявили ще три схеми вивезення за кордон чоловіків призовного віку. За свої послуги організатори цих схем брали від $4 тис. до $15 тис. Вартість залежала від регіону надання послуги та ступеня ризику для самого «замовника».

Найдорожчою виявилася схема, організатором якої був колишній помічник депутата із забороненої нині партії ОПСЖ. Він працював лікарем в одному з комунальних медичних закладів Києва та підробляв довідки, що звільняли його клієнтів від військового обов’язку. Крім того завдяки своїм знайомствам він забезпечував замовникам швидке та безпечне проходження кордону. Коштував такий сервіс аж $15 тис.