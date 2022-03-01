Росіянам не врятувати гроші: криптобіржі почали блокувати їх гаманці

Через варварське вторгнення військ РФ в Україну з росіянами масово відмовляються працювати найбільші світові компанії. Долучилися до бойкоту громадян країни-загарбника й провідні криптобіржі.





Зокрема популярний криптомайданчик BTC-Alpha публічно відмовився працювати з користувачами із Росії та Білорусі. А криптобіржа KUNA припинила операції з рублевими парами й повністю заборонила введення/виведення валюти загарбників.

Долучилася до бойкоту також криптоплатформа CEX IO. Біржа припинила реєстрацію користувачів з Білорусі та Росії. Та на цьому компанія не зупинилася. CEX IO відмовляється обслуговувати росіян та білорусів, що зареєструвалися на платформі менш ніж 4 місяці тому. До того ж із суботи 26 лютого на CEX IO офіційно недоступний для обігу російський рубль.

Варто зазначити, що серед співзасновників криптобірж KUNA та BTC-Alpha є громадяни України. А керівник компанії Cryptorg українець Андрій Подолян зазначив, що своїх грошей користувачі його криптопорталу з Росії та Білорусі не побачать вже ніколи.

Долучився до антиросійських санкцій також Едуард Ким, співзасновник DeFi-порталу BaksDAO. Він розповів, що наразі вже повним ходом йде технічна підготовка до блокування акаунтів росіян на найбільшому у світі криптомайданчику Binance.

Тож, як бачимо, напад на Україну не минеться жодному громадянину держав-окупантів. Адже деякі росіяни та білоруси володіють просто шаленими активами на своїх криптогаманцях. Тепер же вони повністю втратять доступ до своїх цифрових грошей, та не зможуть заробляти на купівлі й продажі крипти.

Зазначимо, що окрім заморозки криптогаманців, росіяни внаслідок нападу на Україну отримали різке падіння курсу рубля, скасування тисяч авіарейсів та ще цілу низку санкцій, що вдарять по кожному без винятку громадянину країни. Росія буде повністю ізольована від цивілізовано світу та позбавлена більшості його благ.

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