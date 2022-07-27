Мінекономіки погіршило прогноз НБУ: на скільки виростуть ціни до кінця 2022 року

За очікуваннями Міністерства економіки України індекс цін до кінця року може сягнути аж 31-32%. Такі цифри були озвучені під-час колективних переговорів щодо розміру мінімальної заробітної плати на наступний рік. Про невеселі перспективи українців на найближчі місяці повідомили у Федерації профспілок України.





Зокрема у ФПУ розповіли, що Мінекономіки вже готується до падіння ВВП до показника 30-35% наприкінці поточного року. При цьому у відомстві допускають деякі зміни у цьому прогнозі. Все залежатиме від ситуації в країні та прийнятих владними органами рішень.

Варто зазначити, що прогноз Міністерства економіки щодо рівня цін більш песимістичний, ніж аналогічні розрахунки Національного банку. За даними регулятора, на сьогоднішній день інфляція сягнула 21,5%. Таке значне відхилення від норми НБУ у 5% пояснюється війною, енергетичною кризою та глобальним тиском на ціни. Саме ці фактори спричинять ще в 2022 році рекордну інфляцію у 30%.

Однак у 2023 році Нацбанк прогнозує зниження інфляції до 20,7%. Тоді як у Мінекономіки вважають, що індекс цін у 2023-му впаде лише на кілька відсотків – приблизно до 30%.

Хоч у Національному банку і налаштовані відносно оптимістично, та все ж «повітряних замків» там не будують. Реальна економічна ситуація в Україні зараз залишає бажати кращого. В НБУ вважають, що вихід країни з кризи займе не один рік, а тому еталонного для регулятора індексу інфляції у 5% вдасться досягти ще нескоро. Інфляція, а відповідно й рівень цін в країні будуть знижуватися поступово, по міри стабілізації економіки та відродження вітчизняного бізнесу після війни.

Нагадаємо, що з підвищенням оцінійного курсу долара на 25% в Україні вже найближчим часом може здорожчати пальне та імпортні товари. зокрема ксперти очікують підвищення майже на чверть вартості продуктів, як в Україну зазвичай привозять з інших країн. Йдеться перш за все про тропічні фрукти, морську рибу, рис, деякі види алкогольних напоїв тощо.