Фокстрот, Comfy та інші: що стало з українськими магазинами електроніки під час війни

Відомі українські компанії, що торгують електронікою та побутовою технікою, після впровадження військового стану кардинально змінили свій режим роботи. Як же працюють «Фокстрот», «Цитрус», «Comfy» та інші торгові мережі в умовах військового часу? Як ритейлери електроніки допомагають Збройним силам України?





«Фокстрот»

У перший день війни (24 лютого) усі магазини «Фокстрот» закрили. Проте такий захід був тимчасовим і вже станом на 1 березня до роботи повернулися 27 торгових точок мережі.

Як зазначили представники компанії, зараз люди мають нагальну потребу у засобах зв’язку, павербанках, побутовій техніці для приготування їжі військовим і переселенцям. Тож магазини «Фокстрот» будуть працювати та забезпечувати громадян всім необхідним.

Торгові точки «Фокстрот» наразі працюють за графіком з 11 до 17 години. Магазини у Дніпрі, Хусті (Закарпаття), Калуші та Надвірній (Івано-Франківщина), Кам’янець-Подільському (Хмельниччина) – працюють з 11 до 16 години. Доставку техніки компанія наразі не забезпечує. Можливий лише самовивіз.

Також у «Фокстрот» розповіли, що з першого дня війни надають екстрену допомогу українським військовим та волонтерам.

«Цитрус»

Магазини електроніки «Цитрус» станом на 1 березня припинили роботу. До 28 лютого більшість популярних у військовий час товарів в торгових точках мережі було розкуплено. Зокрема з полиць зникли мобільні телефони, павербанки, дрони тощо.

Наразі компанія має проблеми із постачанням товарів з-за кордону, тож змушена була закрити свої магазини. Проте у «Цитрусі» повідомили, що військовим вони допомагають, причому не лише матеріально. Низка працівників компанії приєдналася до так званого IT-фронту, а на сайті «Цитрусу» з’явилося посилання для допомоги ЗСУ.

«Comfy»

На сьогодні працює 30 магазинів «Comfy». Проте компанія щодня оновлює список робочих торгових точок та корегує їх роботу з огляду на безпеку власних працівників. Придбати в магазинах мережі можна лише товари, що є в наявності. Замовлення та доставка техніки наразі неможливе.

Військових компанія «Comfy» вже підтримала благодійним внеском у 3 млн грн. Також мережа допомагає волонтерам та підрозділам територіальної оборони, постачаючи їм павербанки, ноутбуки засоби зв’язку та дрібну побутову техніку.

Moyo

Компанія наразі прийняла рішення повністю припинити роботу своїх торгових точок. Таке рішення керівництво мережі пояснило пріоритетністю безпеки працівників.

Rozetka

Популярний торговий майданчик наразі суттєво обмежив кількість точок видачі товарів. Їх перелік Rozetka опублікувала на своєму офіційному сайті. Усі ці точки працюють з 10 до 17 години.

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