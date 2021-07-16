Примусова вакцинація: названа умова її старту в Україні

В Україні тема вакцинації від коронавірусу ще з моменту її старту викликала чимало суперечок та діаметрально протилежних тверджень. Чимало українців з радістю зголосилися на пропозицію прийняти дозу препарату, що вбереже їх від небезпечної хвороби. Інші ж навідсіч відмовилися, побоюючись можливих наслідків введення противірусного препарату.





Та незабаром у країні збираються зробити процедуру вакцинації обов’язковою. У такому випадку усі громадяни, що відмовлятимуться прищепитися, будуть покарані згідно із відповідним законом. В той самий час за згоду на введення вакцини ніяких заохочень від держави очікувати не варто.

Прийняти рішення щодо запровадження обов’язкових щеплень від Covid-19 уповноважений лише головний санітарний лікар України. Саме Ігор Кузін, що наразі займає дану посаду, може втілити в життя ідею «поголівної вакцинації».

Та зробити це він може лише у випадку відповідності актуальної епідемічної ситуації в країні до норм закону, що регулює захист населення від інфекційних хворіб. Отож якщо загроза здоров’ю громадян буде достатньо суттєвою, й головний лікар прийме відповідне рішення, вимога щодо вакцинації стане обов’язковою до виконання.

Постанова, яку може винести Ігор Кузін, буде зобов’язувати усіх громадян, незалежно від сфери, у якій вони працюють, за першої ж можливості прийняти дозу вакцини. Контроль за виконанням цієї постанови покладатиметься на територіальні владні органи, районні та місцеві адміністрації.

Зазначимо, що тенденція до запровадження обов’язкового щеплення від коронавірусу вже вплинула на кілька країн Європи. Зокрема активно пропагують вакцинацію у Італії, Франції та Греції. Та поки що обов’язковою умова прийняття препарату є лише для медичних працівників цих країн.

Щоб стимулювати лікарів до проходження процедури влада пригрозила їм серйозними санкціями. Медиків, що не зробили щеплення, попередили про несплату зарплатні та заборону виконувати трудові обов’язки, допоки вони не приймуть дозу вакцини.