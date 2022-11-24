Чому в одних містах світло майже не вимикають, а в інших його немає по кілька днів: Шмигаль пояснив

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів громадянам, чому вимкнення енергопостачання в Україні відбувається нерівномірно. Наприклад у Одесі нещодавно світла не було майже дві доби, тоді як у Івано-Франківську електрику вимикають не довше, ніж на 4 години. В чому ж причина такої «енергетичної несправедливості»?

За словами Шмигаля нерівномірне розподілення електроенергії пов’язане із тим, що росіяни своїми ракетами пошкодили вже чимало підстанцій та енергомереж. Саме через ці об’єкти електроенергія передається з великих ТЕС, ГЕС та АЕС до більш віддалених від них регіонів України. А тепер, коли підстанції функціонують не на повну потужність, через них неможливо транспортувати стільки ж енергії, скільки раніше.

Таким чином найкраща ситуація зараз у містах та селах, які знаходяться поблизу електростанцій. Там світло якщо й вимикають, то не більше, ніж на кілька годин за добу. А ті регіони, до яких енергоресурс треба доправляти через сотні кілометрів, можуть залишатися без світла по кілька днів. До них світло просто «не доходить».

Прем’єр також зазначив, що українські енергетики роблять все можливе, щоб відновити енергомережу країни якнайскоріше. На сьогоднішній день пошкоджені електростанції, підстанції та інші об’єкти енергетичної інфраструктури ремонтує 70 бригад. А це більш ніж 1000 кваліфікованих спеціалістів. Вони працюють на межі своїх можливостей, намагаючись налагодити енергопостачання на найбільш критичних ділянках до настання холодів.

Та навіть якщо вони встигнуть завершити заплановані роботи, віялові відключення світла в Україні до кінця зими точно не припиняться. Однак передбачається, що вони стануть більш короткочасними.

Чиновник розповів і про збитки, завдані російськими терористами енергосистемі України. Наразі їх сума вже перевищила 70 млрд грн. За оцінками Шмигаля на відновлення всіх пошкоджених об’єктів НЕК «Укренерго» доведеться витратити близько 7,5 млрд грн.