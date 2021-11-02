Українців налякали тарифом за світло в 10 грн/кВт*год

Україні не вдасться уникнути підвищення тарифів на електрику. Ставки в розмірі 1,44 грн та 1,68 грн, за якими зараз оплачують енергоресурс побутові споживачі, є мізерними. Вони не покривають навіть собівартості генерації електроенергії. Тож якщо уряд знову відстрочить підвищення ціни, наступного разу вартість електрики зросте аж до 10 грн за кіловат.





Актуальні тарифи чинять неабиякий тиск на державні енергопідприємства, які зобов’язані підтримувати штучно занижену ціну. «Укргідроенерго» та «Енергоатом» фактично генерують електроенергію собі у збиток, покриваючи різницю між тарифом для населення та реальною ціною ресурсу. Логічно, що така ситуація не може тривати вічно.

«Ціна 1,44 грн за кіловат дорого дається вітчизняним енергопідприємствам. Якщо найближчим часом ми не піднімемо тариф принаймні до 3 грн за кВт*год, то за півроку-рік люди платитимуть за кіловат електрики до 10 грн», – зазначив член експертної ради Міністерства енергетики України Геннадій Рябцев.

Спеціаліст пояснив, що державні підприємства, на які уряд поклав обов’язки компенсовувати різницю між тарифом для населення і реальною ціною електрики, щодня все глибше поринають у боргову яму. Позатим їм катастрофічно не вистачає коштів на модернізацію виробництва та хоча б мінімальний ремонт інфраструктури.

Тож якщо не почати поступово підвищувати тарифи вже зараз, згодом людям доведеться переплачувати набагато більше. Не кажучи вже про те, що різке підвищення тарифу викличе масове невдоволення населення.

Свою думку на рахунок ціни електроенергії в України висловив також Антон Зоркін – керівник енергетичного напрямку експертно-аналітичного центру BRDO. Він також є прихильником ідеї поступового підвищення тарифів. Таку позицію експерт аргументує причинно-наслідковим зв’язком між заниженою ціною енергоресурсу та накопиченням боргів на енергоринку України. Отож чим довше ми закриватимемо очі на сувору реальність, тим більших збитків можемо зазнати згодом.