Кому не лізти в борги, а кому відпочити: гороскоп на понеділок, 29 листопада

Цей останній осінній понеділок не варто проводити активно та діяльно. 25-й місячний день, який діє на нас сьогодні, можна назвати днем ​​спокою, споглядання та самотності. Символ цього дня – черепаха, з її розміреністю та мудрістю, вона може допомогти вам у вирішенні найскладніших питань. Поспішайте повільно.





Гороскоп на 29 листопада для Овнів

Сьогодні ви можете виразно відчути допомогу свого ангела-охоронця. Зверніться до нього зі своїм головним проханням.

Гороскоп на 29 листопада для Тельців

Останні дні осені краще присвятити повільному підведенню її підсумків.

Гороскоп на 29 листопада для Близнюків

Цей день не стане вам важким, якщо самі не перевантажте себе непотрібними спілкуваннями.

Гороскоп на 29 листопада для Раків

Цього дня вам потрібно працювати в міру своїх можливостей, роблячи регулярні перерви для чаювання.

Гороскоп на 29 листопада для Левів

Згадайте про те, що справжні леви сплять 20 годин на добу і більше відпочивайте сьогодні.

Гороскоп на 29 листопада для Дів

Вам потрібно поринути з головою в аналіз останніх подій та обмірковування нових планів.

Гороскоп на 29 листопада для Терезів

Якщо ви поїдете зараз у дорогу, вам буде супроводжувати успіх, але тільки за однієї умови — не поспішати.

Гороскоп на 29 листопада для Скорпіонів

Вам цієї місячної доби необхідно мінімізувати свої витрати і вже точно не влазити в борги.

Гороскоп на 29 листопада для Стрільців

Важливий день для важливих та відповідальних справ – у вас все вийде так, як бажаєте.

Гороскоп на 29 листопада для Козерогів

Ваша мета на початку цього тижня полягає в тому, щоб любити себе, з усіма своїми плюсами та мінусами.

Гороскоп на 29 листопада для Водоліїв

Сьогодні вам буде легко почути себе та свої бажання, залишиться лише піти собі назустріч.

Гороскоп на 29 листопада для риб

Не обов’язково почуватись у цей день трисотрічною черепахою, просто проявляйте мудрість.