Пляжі Єгипту закрито: акула вбила вже двох відпочивальників

Дві жінки загинули внаслідок нападу акул у Червоному морі біля узбережжя Єгипту, на південь від міста Хургада. Про це повідомило міністерство навколишнього середовища Єгипту в неділю.





Два джерела повідомили агентству Reuters, що тіло румунської туристки у віці близько сорока років було виявлено через кілька годин після нападу, в результаті якого загинула 68-річна австрійка. Згідно з джерелами, обидві атаки сталися на відстані 600 метрів одна від одної біля узбережжя Сахл Хашиш.

У своїй заяві міністерство стверджує, що було сформовано комісію для вивчення обставин атак і будь-яких наукових причин, які стоять за ними.

У ньому також зазначено, що головна Управління з питань охорони здоров’я Червоного моря генерал-майор Амр Ханафі видав наказ призупинити будь-яку діяльність у районі нападів.

Як повідомило Reuters джерело в Управлінні охорони здоров’я Червоного моря, першу жертву перевели до місцевої приватної лікарні. Він додав, що її намагалися реанімувати, але від отриманих травм вона померла.

Джерело служби безпеки також додало, що австрійка протягом останніх п’яти років жила в Єгипті зі своїм чоловіком-єгиптянином.