Мошенники нашли способ воровать деньги с карточек без СМС подтверждений

В Украине заработала новая мошенническая схема. Злоумышленники похищают деньги у своих жертв, используя для этого иностранные интернет-магазины. Деньги с карточек исчезают даже без запроса от банка на подтверждение операции.

Как работают мошенники?

Чтобы провернуть схему списания средств через интернет-магазин, злоумышленники сначала должны завладеть данными банковской карты своей жертвы. Получить такую информацию не так уж сложно. Купить данные карт украинцев, которые в свое время не уберегли собственные персональные данные, можно даже в интернете.

После этого мошенник выбирает товар в иностранном интернет-магазине и вводит данные карты для оплаты. Деньги в таком случае списываются автоматически, без уведомления клиента и запроса на подтверждение сделки.

Такая транзакция выполняется по правилам международной платежной системы и не требует отдельного разрешения банка или клиента. А соответственно, служба безопасности банка не фиксирует никаких нарушений.

Вернут ли украденные деньги?

Денежные средства после такого автоматического списания вернуть можно, однако это непросто и занимает достаточно много времени.

Как отметил один из клиентов ПриватБанка, ставший жертвой такой аферы, деньги ему сначала пообещали вернуть в течение 11 дней. Но потом оказалось, что обжаловать операцию списания средств нужно по правилам международной платежной системы, через которую проводилась эта операция. А рассмотрение заявки на ее отмену в таком случае может продлиться до 120 дней.

С карты пострадавшего клиента Привата исчезло 10 572 грн, то есть почти 300 долларов. А возврата этой суммы ему скорее всего придется ждать не один месяц.

Как не стать жертвой мошенников?

Чтобы не попасть в аферу с автоматическим списанием денег с карты следует прежде всего беречь свои персональные данные. Никому не сообщайте информацию о вашей карте, включая дату ее выпуска и CVV-код. Нельзя также вводить эти данные на сомнительных интернет-ресурсах. Ведь именно так информация о карточках украинцев попадает в руки злоумышленников.

Если деньги с карты уже списали, сразу обращайтесь на горячую линию своего банка и в деталях рассказывайте, что произошло. Ведь шансы вернуть деньги будут значительно выше, если разобраться в ситуации «по свежим следам».