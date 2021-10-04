Стало известно, представители каких знаков зодиака станут счастливчиками в октябре

С 4 по 10 октября четырем знакам крупно повезет. Скорпионов ждут большие деньги, Тельцов ждет любовь, а Рыбы окажутся наедине с собой, но и это сделает их счастливыми.





Тарологи и прогнозисты рассказали, кому улыбнется удача в первой половине октября.

Овен

Похвалите себя, ведь у вас точно есть повод. Вскоре вы достигнете цели, выполните свой план к успеху и ловко справитесь с препятствиями и соперникам.

Телец

Вас ждет самое невероятное знакомство. В любви везет далеко не всем, но вам предстоит познать настоящую любовь. С этим человеком вы будете счастливы, ведь он понимает вас с полуслова. Посмотрите вокруг, такой шанс нельзя упускать.

Скорпион

Вас ждут деньги от родных или близких людей. Это будет чертовски неожиданно, но тем не менее приятно. Вы же хорошо знаете на что потратите эту сумму, чтобы убить сразу двух зайцев. Возможно это товары для дома или сам дом?

Рыбы

Наконец-то у вас выдалось свободное время. Посвятите его только себе. Отбросьте сомнения, отдохните, займитесь любимым делом, и у вас появятся новые силы для важных дел.