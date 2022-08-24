Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 августа

сегодня, 24 августа убывающая Луна находится в знаке Рак. В этот день стоит с особой ответственностью относится к работе, есть вероятность допустить неприятные ошибки. То же касается финансовых дел, постарайтесь не тратить большие суммы и будьте осторожнее с займами.





♈ Овен

Представители этого знака зодиака решились на непредсказуемую авантюру. Однако осознали происходящее, только когда пути назад уже не осталось. Отступать теперь некуда, придется бороться и двигаться вперед. Следует перестать прятаться и начать расхлебывать ту кашу, которую сами заварили.

Космический совет: посмотрите в глаза своему страху и не поддавайтесь панике.

♉ Телец

Всегда активные и жизнерадостные Тельцы совсем поникли и закрылись от мира. Вы так не уверены в себе, что согласны молчать и покорно терпеть несправедливое отношение. Злопыхатели переходят всякие границы, так больше не может продолжаться. Пора показать на что вы способны.

Космический совет: вы явно себя недооценивайте, хватит стесняться.

♊ Близнецы

Близнецы то и дело жалуются на жизнь. Неравнодушные люди пытаются успокоить вас, но все тщетно. Вы привыкли жить с пессимистичным настроем и оттого не можете воспринимать реальность иначе. Хватит тратить время на душевные терзания, лучше поработайте над собой.

Космический совет: никто не поможет вам, пока вы сами не захотите себя спасти.

♋ Рак

Ловкие и предприимчивые Раки привыкли планировать каждый шаг. Преданность составленному расписанию настолько велика, что границы нормального стираются. Вы перестали различать собственные желания и придуманные обязанности. Стоит поменять ритм жизни и не относиться к распределению времени и ресурсов с чрезмерной серьезностью.

Космический совет: чрезмерная экономия не приведет ни к чему хорошему.

♌ Лев

Самовлюбленные и высокомерные Львы привыкли получать много внимания. Игра с чужими чувствами всегда была вашей слабостью. Однако нельзя забывать и о собственной душе. Плетение интриг не везде уместно, поэтому оказавшись в центре шумного скандала, вы рискуете попасть в собственный капкан.

Космический совет: нельзя смешивать профессиональные и личные отношения.

♍ Дева

Вы всегда знаете, чего хотите, и держитесь за собственную независимость. Но вместе с этим существует и другая сторона — неуверенная и слабая, желающая всем угодить за мнимую порцию уважения. Нельзя опускаться до лицемерия, не предавайте самих себя.

Космический совет: придерживайтесь своих принципов, не поддавайтесь чужому влиянию.

♎ Весы

Весы с большой любовью относятся к родным и близким. Но порой вам так сложно это выразить. Ваше самообладание иногда похоже на хладнокровие, из-за чего трудно наладить контакт с окружающими. Поставьте себя на место других, чтобы прочувствовать их эмоции.

Космический совет: научитесь эмпатии и постарайтесь понять своих близких.

♏ Скорпион

В последнее время расчетливые и властные Скорпионы теряют былой шарм. Вы чувствуете себя неловко и избегаете контактов. Общение с людьми — это главный источник вашего вдохновения. Пора поверить в себя и выйти в свет. Прогуляйтесь с друзьями, сходите на свидание или посетите зажигательную вечеринку.

Космический совет: полюбите себя, тогда вас полюбят и окружающие.

♐ Стрелец

Стрельцы так многое хотят выразить близким, но что-то останавливает вас. Непреодолимый страх быть отвергнутым, непонятым и осмеянным. Увы, но для хорошей жизни иногда стоит идти на риски. Хватит скрываться, раскройте свое истинное лицо.

Космический совет: не бойтесь раскрыть свои чувства.

♑ Козерог

Большой объем работы не сделает трудолюбивых Козерогов счастливыми. Ваши дни не отличаются друг от друга, а потухший взгляд превратился в неотъемлемую часть образа. Долго так продолжаться не может, каждому из нас необходим перерыв. Позвольте себе расслабиться и хоть ненадолго забудьте о работе.

Космический совет: позвольте себе отдохнуть от рутины.

♒ Водолей

Вы всегда относились ко всему слишком поверхностно, из-за чего многие аспекты игнорировались сознанием. Это и есть причина неудач, с которыми вы столкнулись в последнее время. Попробуйте мыслить шире, тогда взору откроется жизненная правда. Это укажет на истинный путь.

Космический совет: уделите внимание мелочам, из них вырастают большие сюрпризы.

♊ Рыбы

Сегодня Рыбы явно встали не с той ноги. Вы поссоритесь с каждым, кто попадется вам на пути. Откуда такое испорченное настроение? Психологические проблемы не должны становиться поводом для очередного скандала. Нужно уметь держать язык за зубами.

Космический совет: научитесь контролировать свои эмоции, не поддавайтесь вспышкам гнева.